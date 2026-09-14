Luis Suárez lleva cinco partidos consecutivos marcando con el Sporting; “va a batir récords aún mayores”, afirmó su entrenador

Los últimos cinco partidos devolvieron al samario a la titular, después de no ser parte del once inicialista en los primeros dos juegos del año. Ante una lesión de Fotis Ioannidis, el griego que fue el punta titular al inicio del campeonato, lo cual aprovechó Luis Javier para decir presente en el conjunto verdiblanco en esta temporada, anotándole al Alverca. Posterior a este partido, el colombiano se enrachó y le marcó de forma consecutiva a: Rio Ave, Nacional, Galatasaray y ahora al Famalicão.

Tras un discreto comienzo de temporada y un par de polémicas, el delantero colombiano Luis Javier Suárez pudo encaminarse en el curso 2026/27 haciendo lo que mejor sabe: goles. El atacante del Sporting de Lisboa fue pieza fundamental del equipo en la temporada pasada, anotando 38 goles, lo que lo convirtió en el máximo artillero del fútbol luso .

Ante este “resurgir” del goleador criollo, la opinión en los medios de Portugal dejó de lado la polémica y se le dio visibilidad a su capacidad de anotar, lo que siempre lo caracterizó, al menos en el Sporting de Lisboa. Además, la persona encargada de brindarle la confianza necesaria, el director técnico Rui Borges, también elogió el momento del oriundo de Santa Marta.

“Va a batir récords aún mayores. Es capaz de hacerlo. Está trabajando al máximo, tiene que hacerlo porque está jugando más desde que Fotis [Ioannidis] tuvo la mala suerte de lesionarse; se perdió un partido y Suárez aprovechó la oportunidad. Es un quebradero de cabeza tener dos buenos delanteros, además de Nel, que hizo una gran pretemporada. Ahora, Suárez está recuperando su forma física habitual tras el Mundial y el desgaste propio de la competición”, afirmó Borges.

Lastimosamente para el técnico, Suárez y los “Leones de Lisboa”, el gol del cafetero al minuto 81 de partido ante Famalicão el pasado domingo 13 de septiembre no alcanzó para la victoria, ya que a los 94’ le empataron el compromiso al cuadro lisboeta, perdiendo así dos puntos que lo alejan de la pelea en los primeros dos lugares que ocupan Porto y Benfica, respectivamente.

El próximo reto de Luis Javier y compañeros será el sábado 19 de septiembre contra el Arouca en el estadio José Adelaide de Lisboa. Este partido es crucial para las aspiraciones del club, que busca repetir el título liguero que ganó en 2025.

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