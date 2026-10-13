Video | ¡Apareció el samario en Champions! Luis Javier Suárez le da la ventaja parcial al Sporting contra Lens; vea aquí el gol

Tras conseguir un apretado triunfo contra el Sporting de Braga el pasado viernes, el Sporting Club de Lisboa visita al Lens en Francia con Luis Javier Suárez como inicialista. Tan solo 22 minutos le bastaron al hijo de Santa Marta para poner el primer tanto del compromiso. El colombiano cumplió su función de centrodelantero a cabalidad y se movió por toda el área hasta ser opción de pase para Néstor Irankunda, quien centró a ras de piso para que Suárez definiera con categoría.
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9