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Video | ¡Apareció el samario en Champions! Luis Javier Suárez le da la ventaja parcial al Sporting contra Lens; vea aquí el gol

El delantero colombiano del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, anotó su segundo tanto en esta Champions League

  • Luis Javier Suárez abrió el marcador en Lens. FOTO: X SportingCP
    Luis Javier Suárez abrió el marcador en Lens. FOTO: X SportingCP
hace 1 hora
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Tras conseguir un apretado triunfo contra el Sporting de Braga el pasado viernes, el Sporting Club de Lisboa visita al Lens en Francia con Luis Javier Suárez como inicialista. Tan solo 22 minutos le bastaron al hijo de Santa Marta para poner el primer tanto del compromiso. El colombiano cumplió su función de centrodelantero a cabalidad y se movió por toda el área hasta ser opción de pase para Néstor Irankunda, quien centró a ras de piso para que Suárez definiera con categoría.

Este tanto fue el segundo gol en Champions League esta temporada para el samario y el número 9 en la temporada en 10 partidos jugados. Para Suárez, este gol significa la confianza y el asentamiento como titular en un equipo que inició la temporada con él como sustituido de Ioannidis.

Así, con el gol del colombiano, el Sporting se fue al entretiempo ganando por 1-0 en territorio francés ante el campeón de la Copa de Francia 2025/26.

En desarrollo...

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