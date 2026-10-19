Luis Díaz rompe récords en Europa y agranda su legado: estos son sus nuevos registros

Luis Díaz sigue escribiendo capítulos importantes en el fútbol europeo. El extremo colombiano acumula cifras que reflejan su impacto en algunas de las principales competiciones del continente y continúa ampliando una trayectoria que lo ha llevado a destacarse en Portugal, Inglaterra, Alemania y la Champions League.
Con su capacidad para desequilibrar, asistir y marcar goles, el guajiro se ha convertido en uno de los referentes del fútbol colombiano en el exterior. De acuerdo con los registros, suma 113 anotaciones en Europa y 179 participaciones directas en goles, entre tantos y asistencias, una cifra que dimensiona su aporte ofensivo a lo largo de su carrera en el continente.