Lucas González celebró clasificación de Nacional en Copa BetPlay, pero advirtió: “Hay mucho por corregir”

Cada partido deja una enseñanza para Lucas González. Así lo dejó claro el entrenador de Atlético Nacional luego de la victoria 2-0 sobre Tigres el martes en la noche, resultado que selló la clasificación verdolaga a los octavos de final de la Copa BetPlay con un contundente 4-0 en el marcador global. Ahora, el siguiente desafío será Deportivo Cali.
Más allá del resultado, el técnico destacó el aprendizaje que le dejó enfrentar a un rival que modificó el planteamiento esperado.
“Tengo que felicitar a este equipo, porque en el análisis que habíamos hecho no salieron con ninguna de las alternativas que habíamos estudiado. Este partido nos va a servir mucho de cara al futuro cuando enfrentemos estructuras similares”, señaló González en rueda de prensa.
El conjunto antioqueño resolvió la serie con goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, pero el entrenador enfatizó en la propuesta ofensiva de sus dirigidos, incluso cuando la eliminatoria ya estaba prácticamente definida.
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