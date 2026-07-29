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Lucas González celebró clasificación de Nacional en Copa BetPlay, pero advirtió: “Hay mucho por corregir”

Atlético Nacional avanzó a los octavos de final de la Copa BetPlay y ahora enfrentará a Deportivo Cali. Este domingo, por Liga, debutará ante Jaguares.

  • Lucas González valoró la actitud ofensiva de Atlético Nacional ante Tigres, pero insistió en que el equipo aún tiene aspectos importantes por mejorar. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Lucas González valoró la actitud ofensiva de Atlético Nacional ante Tigres, pero insistió en que el equipo aún tiene aspectos importantes por mejorar. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • Lucas González celebró clasificación de Nacional en Copa BetPlay, pero advirtió: “Hay mucho por corregir”
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Cada partido deja una enseñanza para Lucas González. Así lo dejó claro el entrenador de Atlético Nacional luego de la victoria 2-0 sobre Tigres el martes en la noche, resultado que selló la clasificación verdolaga a los octavos de final de la Copa BetPlay con un contundente 4-0 en el marcador global. Ahora, el siguiente desafío será Deportivo Cali.

Más allá del resultado, el técnico destacó el aprendizaje que le dejó enfrentar a un rival que modificó el planteamiento esperado.

“Tengo que felicitar a este equipo, porque en el análisis que habíamos hecho no salieron con ninguna de las alternativas que habíamos estudiado. Este partido nos va a servir mucho de cara al futuro cuando enfrentemos estructuras similares”, señaló González en rueda de prensa.

El conjunto antioqueño resolvió la serie con goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, pero el entrenador enfatizó en la propuesta ofensiva de sus dirigidos, incluso cuando la eliminatoria ya estaba prácticamente definida.

Lea: Entrevista con Lucas González: “En Nacional, el equipo está por encima de todos”

Lucas González celebró clasificación de Nacional en Copa BetPlay, pero advirtió: “Hay mucho por corregir”

“Hubo momentos donde nos acomodamos bien en campo contrario y tuvimos secuencias de pase largo que permitían que el equipo contrario no sintiera ninguna posibilidad de siquiera salir de su campo. Eso me gustó: fuimos al frente e intentamos marcar goles. Era una eliminatoria que estaba 4-0 y el equipo siguió yendo al frente y buscando ampliar la diferencia”.

Sin embargo, el estratega bogotano dejó claro que todavía está lejos de sentirse completamente satisfecho con el funcionamiento del equipo. “Tenemos que recuperar la pelota más rápido”.

González recordó que apenas lleva unas cuantas sesiones de trabajo al frente del plantel y considera normal que todavía existan aspectos por corregir.

“Es muy poco tiempo entrenando, muy pocas sesiones todavía. Veo el equipo, hay cosas que me gustan y hay mil cosas que me gustaría parar e intervenir. Hacer que un equipo juegue bien al fútbol no es fácil. Afortunadamente tenemos jugadores muy buenos y lo entienden muy rápido”.

El entrenador también destacó la capacidad ofensiva de Nacional, aunque reconoció que aún falta mayor claridad en los metros finales.

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“En ambos partidos hemos entrado muchas veces al área, llegamos muy cerca de la portería contraria, pero nos falta generar el espacio para que uno de nosotros pueda rematar. Hay momentos en los que tardamos en reconocer quién tiene que hacer qué para recuperar el balón y ahí hay mucho por corregir”.

Recuerde: Nacional comenzó la era Lucas González con victoria sobre Tigres en la Copa BetPlay

El próximo reto de Atlético Nacional será Deportivo Cali, en una serie de octavos de final de la Copa BetPlay cuyo partido de ida está previsto para la semana del 12 de agosto en Palmaseca y la vuelta para la semana del 19 de agosto en el Atanasio Girardot. Antes, el equipo verdolaga iniciará su camino en la Liga BetPlay 2-2026 este domingo, cuando visite a Jaguares desde las 3:45 p.m.

Preguntas y respuestas

¿Qué aspectos quiere mejorar Lucas González en Atlético Nacional?
Lucas González considera que el equipo debe recuperar el balón con mayor rapidez y tomar mejores decisiones para generar espacios de remate. Aunque destacó avances en el funcionamiento colectivo, aseguró que todavía hay “mucho por corregir” debido al poco tiempo de trabajo con el plantel.
¿Por qué Lucas González dijo que el partido contra Tigres dejó una enseñanza?
Porque Tigres presentó un planteamiento diferente al que Atlético Nacional había preparado durante la semana. El entrenador explicó que esa situación le permitirá sacar conclusiones útiles para enfrentar en el futuro rivales con estructuras tácticas similares.
¿Quién será el próximo rival de Atlético Nacional en la Copa BetPlay?
El próximo rival será Deportivo Cali, en la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay. El partido de ida está previsto para la semana del 12 de agosto en Palmaseca y la vuelta para la semana del 19 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

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