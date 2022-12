El atacante francés, que tiene 23 años y está jugando su segundo Mundial, ha conseguido nueve goles en las citas mundialista con lo que igualó en cantidad de tantos anotados al argentino Lionel Messi, que en Qatar está disputando su quinta Copa del Mundo.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, le dijo el delantero a la agencia EFE en declaraciones posteriores al duelo ante Polonia.



Además, con el doblete que consiguió frente a Polonia alcanzó 33 tantos anotados con la Selección de Francia, con lo que superó a Zinedine Zidane, que tenía 31, en la tabla de goleadores del conjunto galo y quedó a uno de igualar a David Trezeguet y montarse al sexto puesto en ese listado.