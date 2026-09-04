El video inédito de Messi que sorprende 16 años después: hizo magia con el Jabulani

Dieciséis años después, una escena que permanecía guardada en el recuerdo de algunos de los protagonistas volvió a aparecer y rápidamente se convirtió en sensación en las redes sociales. Lionel Messi es el protagonista de un video inédito grabado durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La grabación fue realizada por Jonás Gutiérrez, quien decidió registrar uno de esos momentos de distensión que suelen aparecer en medio de la tensión y la exigencia de una Copa del Mundo. En esta ocasión, la pelota fue el centro de una particular competencia entre Maxi Rodríguez y Messi.

El balón utilizado no era cualquiera. Se trataba del Jabulani, la famosa pelota oficial del Mundial de Sudáfrica, que fue una de las grandes protagonistas de aquel torneo por sus características y también por las críticas que recibió de varios futbolistas.

En un pequeño cuarto, Messi y Maxi Rodríguez se enfrentaron en una competencia de malabares mientras eran observados por Gutiérrez y Martín Demichelis. La escena, lejos de mostrar la presión de un Mundial, refleja el ambiente relajado que también se vivía dentro de la concentración argentina. Pero cuando llegó el turno de Messi, apareció la magia.

El entonces futbolista del Barcelona comenzó a dominar el Jabulani con una facilidad sorprendente. Sentado en una silla, utilizó las dos piernas para mantener el balón en el aire y demostrar una coordinación que dejó impresionados a quienes estaban a su alrededor.