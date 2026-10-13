La llegada de James, Juanfer y Cuadrado no opaca a las nuevas promesas de la Liga: ¿quiénes son?

El fútbol colombiano vive una paradoja. Mientras los grandes titulares se los llevan los nombres que regresan después de construir carreras internacionales, en las canchas de la Liga BetPlay empieza a tomar forma otra historia: la de los futbolistas que buscan abrirse camino en el profesionalismo y que, con talento, continuidad y oportunidades, podrían convertirse en las próximas exportaciones.
El regreso de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado ha alimentado la conversación alrededor del campeonato. Su experiencia, recorrido internacional y capacidad técnica representan un atractivo para los aficionados y una oportunidad para los clubes que buscan fortalecer sus plantillas. Sin embargo, detrás de esas figuras existe una generación que intenta aprovechar el contacto cotidiano con futbolistas experimentados para acelerar su proceso de formación.