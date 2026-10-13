La llegada de James, Juanfer y Cuadrado no opaca a las nuevas promesas de la Liga: ¿quiénes son?

El regreso de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado ha alimentado la conversación alrededor del campeonato. Su experiencia, recorrido internacional y capacidad técnica representan un atractivo para los aficionados y una oportunidad para los clubes que buscan fortalecer sus plantillas. Sin embargo, detrás de esas figuras existe una generación que intenta aprovechar el contacto cotidiano con futbolistas experimentados para acelerar su proceso de formación.

El fútbol colombiano vive una paradoja. Mientras los grandes titulares se los llevan los nombres que regresan después de construir carreras internacionales, en las canchas de la Liga BetPlay empieza a tomar forma otra historia: la de los futbolistas que buscan abrirse camino en el profesionalismo y que, con talento, continuidad y oportunidades, podrían convertirse en las próximas exportaciones.

No todos tienen la misma edad, juegan en la misma posición ni han recorrido idéntico camino. Algunos ya acumulan una cantidad importante de partidos en primera división; otros apenas empiezan a ganarse un lugar en las convocatorias. También hay quienes han tenido experiencias fuera del país y regresaron para buscar continuidad. Lo que los une es que sus nombres comienzan a aparecer en las conversaciones sobre el futuro del fútbol colombiano.

Rengifo, de promesa a realidad

Si hay un futbolista que representa el ascenso de una nueva generación, ese es Juan Manuel Rengifo. El mediocampista de Atlético Nacional dejó de ser únicamente una apuesta de las divisiones menores para convertirse en uno de los nombres con mayor proyección del fútbol colombiano.

Nacido el 2 de abril de 2005, Rengifo combina características que suelen despertar el interés de los clubes extranjeros: capacidad para manejar la pelota, visión de juego, sensibilidad técnica y la posibilidad de participar tanto en la construcción ofensiva como en las tareas defensivas. No se trata solamente de un jugador que busca el último pase. Su formación le ha permitido comprender distintos momentos del partido y moverse por el mediocampo con una lectura que supera la de muchos futbolistas de su edad.

En Nacional ha tenido la posibilidad de compartir con jugadores de experiencia y calidad reconocida, un contexto que puede ayudarlo a mejorar la toma de decisiones y la comprensión táctica. La convivencia con futbolistas como James Rodríguez, Edwin Cardona, Matheus Uribe y Jorman Campuzano representa una oportunidad de aprendizaje, aunque el crecimiento definitivo depende de sus minutos, su trabajo y la responsabilidad que asuma en la cancha.

Su proyección también recibió un impulso importante con la Selección Colombia. Rengifo debutó con el combinado nacional y participó en el triunfo 2-0 sobre Perú, encuentro en el que aportó la asistencia para el segundo gol. Esa aparición le dio visibilidad más allá del entorno verdolaga y confirmó que su nombre ya está en el radar del cuerpo técnico nacional.

Para Nacional, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre la necesidad deportiva y el valor patrimonial de su jugador. La venta de un talento puede representar un ingreso importante, pero una transferencia prematura también puede limitar su desarrollo. Si consigue continuidad y sigue creciendo, Rengifo tendrá argumentos para aspirar a un mercado más competitivo.

Josen Escobar crece en América

América de Cali tiene en Josen Escobar uno de sus nombres más interesantes para el presente y el futuro. El mediocampista ha ganado espacio en el equipo escarlata y su evolución lo ha llevado a aparecer entre los futbolistas más valorados del campeonato.

Su principal atractivo está en la posibilidad de participar en diferentes fases del juego. En un fútbol cada vez más exigente desde lo físico y lo táctico, los mediocampistas capaces de combinar recorrido, recuperación y criterio con la pelota adquieren un valor especial. Escobar tiene el reto de convertir esas condiciones en un rendimiento cada vez más regular.

Su caso también muestra una realidad del mercado colombiano. Para que un jugador despierte interés internacional no basta con exhibir condiciones durante algunos partidos. Los clubes compradores suelen analizar la continuidad, la edad, el margen de crecimiento, el estado físico, la posición, el contrato y la posibilidad de adaptarse a otra competencia. Escobar necesita seguir acumulando actuaciones de peso y demostrar que puede sostener su nivel ante rivales de distintas características. Si logra ese paso, América tendrá en sus manos un activo deportivo y económico que puede crecer.

Halam Loboa, pieza útil en DIM

En Independiente Medellín, Halam Loboa representa un perfil diferente al de un jugador que apenas comienza a asomarse al profesionalismo. Con 20 años, el futbolista ya tiene una experiencia considerable para su edad. Su recorrido le ha permitido superar la etapa en la que una promesa depende exclusivamente de apariciones esporádicas. Loboa empieza a ser valorado por lo que puede aportar en el funcionamiento colectivo, además de su potencial de reventa.

Su posición habitual es la de volante de marca, aunque también ha actuado como lateral derecho. Esa versatilidad puede resultar atractiva para equipos que buscan jugadores capaces de cumplir más de una función sin perder disciplina táctica. La polivalencia, bien entendida, amplía las posibilidades de un futbolista, especialmente en plantillas que afrontan calendarios exigentes.

En el DIM, Loboa forma parte de un proceso que ha dado espacio a jugadores jóvenes y ha permitido que varios integrantes de la cantera se acerquen al equipo principal. Su próximo reto será consolidarse, mejorar su regularidad y demostrar que puede sostener el nivel frente a exigencias mayores.

Canchimbo, apuesta de Junior

Junior también tiene un nombre que merece atención: Joel Canchimbo. El atacante aparece entre los futbolistas jóvenes con mayor proyección. Canchimbo ha tenido que abrirse espacio en una plantilla que, como suele ocurrir en los clubes de mayor convocatoria, convive con la presión de conseguir resultados inmediatos. Esa circunstancia vuelve especialmente importante la capacidad de aprovechar las oportunidades y responder cuando el cuerpo técnico le entrega minutos.

Para un futbolista ofensivo, el desarrollo suele medirse en varios indicadores: la capacidad para desequilibrar, la toma de decisiones en el último tercio, la producción de goles y asistencias, el movimiento sin balón y la contribución al funcionamiento colectivo. Canchimbo necesita transformar su proyección en números y actuaciones sostenidas.

Felipe Marín, joya verdolaga

Atlético Nacional no depende exclusivamente de Rengifo para proyectar futbolistas. Felipe Marín, de 19 años, se ha ganado atención en el equipo profesional y representa otra de las apuestas de la institución para renovar su plantilla.

El joven antioqueño ha dejado buenas sensaciones en sus apariciones y forma parte de una camada que busca aprovechar la oportunidad de entrenar y competir junto a jugadores de mayor recorrido. Para los futbolistas que llegan desde las divisiones menores, el salto al primer equipo supone un cambio importante: el margen para equivocarse se reduce y cada participación puede influir en la confianza del entrenador.

El reto de Marín consiste en convertir las buenas impresiones iniciales en continuidad. Un futbolista joven puede mostrar recursos técnicos y energía, pero la consolidación requiere interpretar las necesidades del partido, responder en distintos escenarios y sostener el nivel a lo largo de una temporada.

En Nacional también aparecen Mathias Lozano, de 18 años y Xavi Ríos, de 20. Son perfiles distintos, con recorridos particulares, pero forman parte de la apuesta por ampliar las alternativas desde las categorías formativas.

Mancilla, poderosa proyección

Otro de los nombres que despierta curiosidad en el DIM es Gerónimo Mancilla. Nacido el 29 de diciembre de 2008 en Guachené, Cauca, el extremo empezó a tener contacto con el fútbol profesional siendo todavía adolescente. Su debut llegó en julio de 2025, cuando tenía 16 años.

Mancilla es un atacante de banda que puede jugar por la izquierda y también ser utilizado por el costado derecho. La velocidad, la capacidad para encarar y la disposición para participar en la construcción de las jugadas son parte de su perfil. En su estreno profesional mostró personalidad para pedir la pelota y resolver sin renunciar a sus obligaciones cuando el equipo necesitaba defender.

Su historia de formación también tiene un componente de perseverancia. Durante la infancia tuvo genu valgo, una condición que afectaba la alineación de sus rodillas, y recibió terapias para mejorar su movilidad. El fútbol continuó siendo su objetivo y, después de pasar por procesos de formación en el Cauca y Antioquia, llegó a las divisiones menores del Medellín.

El club lo considera un jugador con potencial, pero su edad obliga a poner las expectativas en perspectiva antes de hablar de una transferencia inmediata.

Mena y Montaño: más talento

El Medellín cuenta con otros nombres jóvenes que han encontrado oportunidades en el equipo principal. Jean Mena asumió responsabilidades en la banda izquierda cuando la plantilla sufrió una ausencia por lesión de Frank Fabra, una situación que le permitió mostrar que puede responder a las exigencias del puesto.

Para un jugador joven, la oportunidad de ocupar una posición en el once no garantiza que vaya a conservarla. El desafío es sostener el rendimiento cuando regresan los futbolistas habituales y cuando los rivales comienzan a estudiar sus movimientos. Mena tendrá que demostrar que puede competir por el puesto con regularidad.