1. Maradona : “A mí me encantaría que fuera el próximo presidente del máximo organismo del fútbol mundial, porque estuvo dentro de un campo de juego, sudó la camiseta y sabe lo que necesitan los jugadores”. (15 mayo 1995).

10. Rivaldo : “Pelé tendría dificultades para jugar con el marcaje del fútbol actual. Su rendimiento no sería el mismo”. “Si yo hubiera disputado la Copa del Mundo de 1970, habría tenido tiempo de acostarme y dar vueltas en la cancha”. (15 julio 2000).

9. Romario : “Cuando pronuncio la palabra fútbol, apenas dos nombres me vienen a la cabeza: Maradona y Pelé. Para mí ellos siempre serán la mejor referencia del fútbol. (24 enero 1998).

8. Joao Havelange : “Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Yo le doy nota diez como jugador de fútbol, pero nada más. Yo no lo puedo calificar como administrador porque él no administra nada”. (21 enero 1998).

5. Just Fontaine , francés máximo goleador mundialista: “Cuando vi jugar a Pelé, pensé en colgar las botas”. (1958).

4. Ronaldo Nazario Da Lima : “Pelé ha sido un gran jugador del pasado, pero yo soy diferente y no puedo ser considerado su heredero. Yo soy el presente”. (25 julio 1997).

16. Luiz Inácio Lula da Silva : “De Pelé no voy a hablar, porque es una relación de amor y odio. Fue la cosa más impresionante que hubo en el fútbol, pero fueron quince años de mucho sufrimiento”. (26 junio 2008).

15. Frank Beckenbauer: en su lista de la FIFA; “en la delantera me quedo con Pelé, el mejor jugador que ha visto el fútbol”. (29 junio 2006).

17. Johan Cruyff: “Pelé fue un héroe. Yo también. Y hoy es el turno de Messi”. (12 abril 2010).

18. Messi: “Maradona es el mejor de todos los tiempos, sin duda. No vi jugar a Pelé y no me hace falta”. (7 septiembre 2011).

19. Zagallo: Messi “es el mejor jugador del mundo .... pero, por favor, no lo comparen con Pelé“, que “sólo hubo uno”. (2 enero 2013).