Revolcón en el PSG: Mbappé, Neymar y Marco Verratti no serán inscritos para disputar esta temporada

Tras llegar a París para tomar el relevo de Christophe Galtier , el exseleccionador de España no se esperaba seguramente vivir unas primeras semanas tan movidas.

Nada más llegar a la capital, el técnico se vio privado de su jugador estrella para la gira de pretemporada en Japón, castigado por la dirección del club después de haber anunciado su intención de no renovar el contrato más allá de 2024.

La posibilidad de ver marchar libre al capitán de Francia dentro de un año, provocó una onda de choque en el seno del club y hoy la situación continúa totalmente bloqueada: Mbappé, que se entrena con los jugadores en la rampa de salida del Parque de los Príncipes y juzgados como “indeseables”, se mantiene firme en su posición, mientras que el PSG está decidido a vender esta misma pretemporada al cabeza de cartel de su proyecto.

“Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces. Pero no se puede ir gratuitamente. Es el acuerdo verbal que tenemos con él, y él dijo entonces en las entrevistas que no se iría libre. Y no es negociable”, lanzó el presidente Nasser Al-Khelaifi, el 5 de julio, después de la presentación de Luis Enrique.

La crisis interna es evidente. Más si se tiene en cuenta que las puertas de salida también están abiertas para dos veteranos parisinos: Neymar y Marco Verratti.