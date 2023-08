PSG prepara una vida sin Mbappé: quitó su imagen del estadio y las camisetas de las tiendas oficiales

Y es que la temporada pasada Mbappé había firmado una prolongación del vínculo con la escuadra parisina por una temporada más y con una cláusula de renovación automática si ambas partes estaban de acuerdo, cosa que evidentemente no sucedió.

Todo parece indicar que el final de Kylian Mbappé en el PSG será un tanto desagradable. La novela comenzó cuando el delantero francés manifestó, hace un par de meses, mediante una carta, su deseo de no continuar en el club más allá de junio del 2024.

Sin embargo, esto no cayó para nada bien en la dirigencia del PSG, pues se corre el riesgo de que pueda irse como agente libre dentro de un año, algo catastrófico para las finanzas del club, que en 2018 le fichó por una suma de 180 millones de euros al Mónaco.

“Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces. Pero no se puede ir gratuitamente. Es el acuerdo verbal que tenemos con él, y él dijo entonces en las entrevistas que no se iría libre. Y no es negociable”, lanzó el presidente Nasser Al-Khelaifi, el 5 de julio, después de la presentación de Luis Enrique.

Por lo que el Emir señaló que si Mbappé no renovaba el club le iba a dar salida en este mercado o de lo contrario le relegarían de su plantilla. Ante la insistencia del jugador y la inamovible postura de la institución, se conoció que esta semana PSG decidió remover su imagen del Parque de los Príncipes y sacar del mercado sus camisetas, dando por sentada la ruptura entre ambas partes.