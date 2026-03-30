“El Tren” es querido en Brasil: Kevin Viveros destaca en Athletico Paranaense

Trabajo duro, humildad y disciplina son las principales características profesionales de Kevin Estiben Viveros Rodallega. Un jugador que fue evolucionando su capacidad técnica con el balón, pues en algún momento se generó el pensamiento popular que era muy “tosco”, principalmente en su paso por Atlético Nacional entre julio de 2024 y junio de 2025.
Jugando para el cuadro verde registró 14 goles y 4 asistencias en 59 presencias, números que quizá parezcan bajos, sin embargo, el jugador fue suplente en más de la mitad de los partidos, aún así, destacan goles contra clásicos rivales como el DIM o los tantos que anotó en la Copa Libertadores 2025.