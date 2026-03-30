“El Tren” es querido en Brasil: Kevin Viveros destaca en Athletico Paranaense

Trabajo duro, humildad y disciplina son las principales características profesionales de Kevin Estiben Viveros Rodallega. Un jugador que fue evolucionando su capacidad técnica con el balón, pues en algún momento se generó el pensamiento popular que era muy “tosco”, principalmente en su paso por Atlético Nacional entre julio de 2024 y junio de 2025. Jugando para el cuadro verde registró 14 goles y 4 asistencias en 59 presencias, números que quizá parezcan bajos, sin embargo, el jugador fue suplente en más de la mitad de los partidos, aún así, destacan goles contra clásicos rivales como el DIM o los tantos que anotó en la Copa Libertadores 2025.

Llegada al fútbol brasileño

El jugador nacido en Buenaventura levantó interés de varios clubes importantes del continente tras marcar 4 goles en 5 partidos de la fase de grupos de la Libertadores con el Verde. Finalmente, el equipo que se hizo con sus derechos deportivos es Athletico Paranaense de Brasil, que desembolsó 4,20 millones de euros por el atacante. Al momento de llegar al fútbol de Brasil con el Furacão, este equipo se encontraba en segunda división. Aún faltaba toda la segunda parte del año para devolver al campeón de la Copa Sudamericana 2018 a la primera categoría del fútbol pentacampeón del mundo. En este certamen, Viveros fue importante con 9 anotaciones y 2 asistencias en 21 compromisos, ayudando a su equipo a lograr el ascenso para 2026.

Con otros colombianos en el plantel, el Paranaense planificó su temporada 2026 en el Torneo Estadual y Brasileirao, con el objetivo claro de volver a competir en Suramérica para 2026. En el equipo se encuentran los siguientes cafeteros: Carlos Terán, Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza y Daniel Aguilar. Sin duda, el equipo rojinegro de Curitiba es el “más colombiano del Brasileirao”.

Temporada 2026