Kevin Serna marcó con Fluminense y Fabio se lució en los penales para el paso a cuartos de Copa Libertadores

El colombiano Kevin Serna fue el encargado de marcar el 1-0 parcial, de Fluminense en su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza, en la serie por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Serna, quien ingresó al juego a los 65 minutos, logró su gol a los 76, en una gran acción individual; tras ganar la espalda de los defensas, se fue en velocidad y remató cruzado abajo para abrir el marcador.

Al final, el duelo terminó en empate 1-1 con tanto de Alex Arce, a los 90+7 de tiro penal, y esto forzó la definición del clasificado a través de los lanzamientos de penal.

Ya en esa instancia, el héroe fue el veterano portero Fábio, del Fluminense, quien atajó en dos ocasiones y de esta manera Flu se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al ganar 5-4 en la tanda de penales a Independiente Rivadavia en Mendoza, oeste de Argentina.

En una serie tensa y equilibrada de punta a punta, tras igualar sin goles en Río de Janeiro, todo fue muy parejo, porque los brasileños tuvieron más la pelota, pero les costó generar situaciones claras dentro de un desarrollo trabado y repleto de faltas, con 30 infracciones, ocho amonestados y un excluido.