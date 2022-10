Y recordó: “El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres”.

La Federación, en un comunicado, recordó que la normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Fifa, establece que las categorías sub-17 y sub-20 no son absolutas o mayores.

Esto mismo lo había explicado Jesurún en charla con los medios de comunicación, lo cual despertó malestar en las redes sociales, en las que le pidieron al dirigente que, pese a que las deportistas no son profesionales, merecían un reconocimiento en dinero, sobre todo porque muchas de ellas están sin competencia en la Liga y, por ende, sin salario.

Ante ello, la Federación, en su comunicado, agregó: “Como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial femenina sub 20 en Costa Rica 2022, en el que la FIFA, por las razones expuestas, no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA India 2022”.

En cinco participaciones, Colombia logró por primera vez el paso a la penúltima instancia de un Mundial sub-17 femenino. El próximo miércoles (6:00 a.m.), ante Nigeria, las dirigidas por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua esperan seguir escribiendo historia y demostrar que, como los hombres, merecen también un trato igualitario.

Paniagua, tras el partido, también aclaró que “ya hay un premio pactado acá por parte de Federación, por pasar a cuartos y hay un premio por pasar a semifinal. De pronto el malentendido que hubo es que la Federación no recibe plata de la FIFA por avanzar a cada instancia”.