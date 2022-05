Luego de terminada la Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, se han ido conociendo declaraciones por parte de los jugadores de la Selección de Chile manifestando las razones por las cuales no lograron un cupo a la Copa del Mundo, y en esta oportunidad fue Marcelo Díaz, quien culpó al entrenador colombiano Reinaldo Rueda por no conseguir la clasificación.

“Uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial es Rueda, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile. En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir, pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba”, declaró Díaz en una entrevista que le dio al medio DirecTV.

El volante agregó que luego de varias conversaciones con sus compañeros llegaron a la conclusión que el estratega caleño, y la Federación de Fútbol de Chile quisieron adelantar el proceso de recambio de la plantilla, lo forzaron y se equivocaron.

Además, el actual jugador de Libertad de Paraguay, y quien no fue llamado por Rueda en ninguna convocatoria, señaló que en varias oportunidades tuvo conversaciones con él, le dijo que era importante en su proceso, pero nunca fue llamado para un encuentro de la Eliminatoria, por lo que mencionó que Reinaldo “no era un tipo sincero”.