“Es un momento para estar unidos”: Juanfer Quintero pide calma a la hinchada del DIM tras los malos resultados

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa un momento complicado. Después de quedar eliminado de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional, su máximo rival, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea perdió 0-2 frente a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, resultado que aumentó el malestar entre sus hinchas.
Ante la preocupación de los seguidores por el rendimiento del equipo, Juan Fernando Quintero, una de las principales contrataciones del Poderoso para este semestre, salió a dar la cara y envió un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. El mediocampista reconoció el difícil momento, pero pidió mantener la confianza en el grupo y no perder de vista los objetivos.
“Es un momento difícil por los últimos resultados y quizás confuso para todos. Pero también les quiero decir que estamos en la pelea y la batalla no se ha perdido. Que este momento no nos haga dudar y quitar el enfoque de lo que queremos y todavía estamos a tiempo”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.