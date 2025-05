“Cuando se lesionó Mattia de Sciglio me dijeron que podía seguir un año más. Yo estuve esperando siempre. Me habían dicho que íbamos a renovar, pero nunca me llamaron. Simplemente pusieron una foto en Instagram que decía ‘gracias panita’ y ya. Me di cuenta por redes sociales que no iban a contar más conmigo. No me dijeron que buscara otro equipo, que no iban a contar conmigo. Eso me pareció duro porque ni una llamada después de estar tantos años en el equipo”, aseguró Cuadro en una entrevista con Fox News.