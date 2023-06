“Hablamos después de la Selección”: Cuadrado definirá su futuro con la Juventus tras los amistosos

El contrato del futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus de Italia vence este mes. El futuro del antioqueño aún no está claro y así lo confirmó este martes, desde el hotel de concentración de la Selección Colombia en Sevilla, España, donde la Tricolor se prepara para los partidos amistosos contra Irak y Alemania.

“Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta, pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la Selección”, dijo el futbolista, que ha sido uno de los referentes del seleccionado nacional en los últimos años.