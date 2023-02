“No sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior (...) no le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River, me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club”, aseguró Riep.

Por ahora Quintero continuará en Junior, por lo menos hasta junio del 2023 y extenderá su contrato con el elenco tiburón solo si no llega una oferta tentadora del fútbol extranjero.