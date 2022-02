El exvolante aseguró que entre sus retos en esta categoría están tratar de seleccionar lo mejor posible, hacer una caracterización de los jugadores, un mapa de todo Colombia, que le permita tener a disposición a los mejores y potenciarlos para que pasen a su siguiente categoría, la sub 17.

“Es algo que venía buscando desde hace rato, lo tenía en mente y me lo había presupuestado, creo que llegó más rápido de lo que pensaba, pero los tiempos de Dios son justos y perfectos. Lo asumo de la mejor forma y espero realizar un buen trabajo desde la Federación”, dijo Ramírez.

Estaban en mora de hacerlo

Este nombramiento también es una forma de valorar a los exfutbolistas que han decidido capacitarse y sumarle a la experiencia que cosecharon en la cancha y el camerino, los conocimientos académicos, para poner todo esto en servicio del fútbol cafetero. Así lo han hecho en otros países de Suramérica que son referentes en el balompié.

Uno de los que ha dado ejemplo en ese sentido es Argentina, donde exjugadores están al frente de los diferentes seleccionados: Diego Placente dirige la sub 15, Pablo Aimar la sub 17, Javier Mascherano la sub 20 y Lionel Scaloni al equipo de mayores, en el que tiene como asistentes a Walter Samuel y Roberto Ayala.

Así las cosas, se espera que a partir de esta designación la Federación empiece a apoyarse en el talento nacional. En muchos casos no solo es necesario que los futbolistas hagan un proceso, pues si los entrenadores también logran hacerlo los frutos pueden empezar a aflorar