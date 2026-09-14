“Cucho” Hernández marcó y el Betis ganó: el colombiano pide pista en la Selección Colombia

Juan Camilo “Cucho” Hernández fue este lunes una de las figuras del Real Betis al marcar uno de los goles con los que su equipo venció 2-1 como visitante al Villarreal. El triunfo le permitió al conjunto verdiblanco subir al tercer lugar de la Liga de España, mientras el Submarino Amarillo continúa en zona de descenso.

El colombiano apareció en el momento indicado. Después de que Gerard Moreno abriera el marcador para el Villarreal, Hernández igualó el encuentro a los 39 minutos. Cuatro minutos más tarde, el brasileño Natan puso el 2-1 definitivo para el Betis.

El Villarreal dispuso de las mejores ocasiones durante la primera parte, pero no logró traducir su dominio en más goles y se fue al descanso en desventaja. En la segunda mitad tampoco encontró la reacción necesaria para evitar la derrota.

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Hernández disputó 84 minutos y consiguió así su primer tanto de la temporada. En 56 partidos con el Betis, club al que llegó en 2024, el delantero colombiano acumula 20 goles y cinco asistencias.

Tras el triunfo, el atacante se mostró satisfecho por el momento que atraviesa el equipo, aunque advirtió que todavía queda mucho camino por recorrer.