Pekerman: “Soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos”

El entrenador José Néstor Pekerman no ocultó este martes la simpatía que aún siente por Colombia, durante su presentación como nuevo director técnico de la Selección de Venezuela.

El argentino llegó al vecino país con las aspiraciones de emular lo hecho en territorio colombiano, donde logró la clasificación a dos mundiales con la Tricolor (Brasil 2014 y Rusia 2018).

“Tengo que ser como soy, sincero y franco, soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos, y espero que en Venezuela sea igual”, manifestó el orientador en la conferencia de prensa en la que se oficializó su vinculación a la Vinotinto.

El experimentado estratega, de 72 años de edad, insistió en que aún muchos sentimientos lo ligan a Colombia y aunque hacia ello lo llevaron algunas preguntas, se mostró en desacuerdo con empezar a hacer comparaciones entre un país y otro.

“No puedo comparar desde el afecto y la parte humana, porque tengo todo el mejor recuerdo del cariño de la gente de Colombia. En lo futbolístico es una situación diferente, porque Colombia ha sabido estar en mundiales, ha tenido etapas de generaciones importantes de futbolistas que la llevaron a mundiales y tuvo otro ciclo que no. Acá en Venezuela estamos en lo que se busca, pero todavía no se ha logrado, esa es la diferencia”, expresó.

Pekerman fue cauto a la hora de hablar de su salida de la Tricolor y no quiso ahondar en detalles al respecto.

“Cuando me fui dije que no iba a hablar y lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo ahora ni en ningún otro lugar. Mi cariño siempre por todo el pueblo, la gente, los jugadores y la selección”, concluyó.

Pekerman tendrá que verse muy pronto las caras con el equipo que ahora dirige Reinaldo Rueda, pues en marzo del año entrante estas selecciones se enfrentarán en desarrollo de la fecha 18 de las eliminatorias suramericanas hacia el Mundial de Qatar.