Jorge Osorio Ciro, de la presidencia del DIM a la decanatura de Medicina de la Universidad de Antioquia

Muchos lo recuerdan por su paso como presidente de Independiente Medellín, pero Jorge Alberto Osorio Ciro construyó buena parte de su trayectoria después de dejar el fútbol desde la medicina, la docencia y la investigación. Ahora asumirá un nuevo reto: será el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para el periodo 2026-2029.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia tomó la decisión durante la sesión 00014, realizada el martes 6 de octubre de 2026, luego de evaluar las trayectorias y propuestas presentadas para definir el rumbo de la Facultad durante los próximos tres años.

Osorio Ciro es médico y cirujano, especialista en Medicina Aplicada a la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Antioquia, institución a la que ha estado vinculado durante más de tres décadas.

Actualmente es profesor titular y jefe del posgrado en Medicina Aplicada a la Actividad Física y el Deporte. También hace parte del Grupo de Investigación Grinmade y fue fundador del modelo de atención para pacientes con enfermedad crónica pluripatológica Sermás, en el Hospital Alma Máter de Antioquia.

Su trayectoria combina la práctica médica con la investigación y la gestión académica. Esa experiencia será ahora la base para asumir la conducción de una de las unidades académicas más importantes de la Universidad de Antioquia.

Una nueva etapa en su carrera

Aunque para muchos su nombre está relacionado con el fútbol y específicamente con su etapa como presidente del Independiente Medellín, Osorio Ciro ha desarrollado durante años una carrera vinculada a la medicina y la academia.

Su perfil también se caracteriza, de acuerdo con la propuesta presentada para el cargo, por un liderazgo basado en la escucha, el respeto y la búsqueda de consensos entre los diferentes estamentos universitarios.

Su proyecto para la Facultad lleva como nombre “Una Facultad que integra, anticipa y transforma” y parte de una premisa: el talento de la comunidad universitaria es su principal activo.

A partir de ese planteamiento, propone enfrentar dificultades relacionadas con procesos fragmentados, información dispersa y problemas en los escenarios de práctica mediante un modelo que denomina “empatía operativa”.

La idea busca que la administración de la Facultad tenga como prioridades escuchar a sus integrantes, simplificar servicios, anticipar riesgos y cuidar el tiempo de estudiantes, profesores, residentes, trabajadores administrativos y pacientes.

“Construir una Facultad que honre su tradición mediante una nueva capacidad de futuro, fundamentada en la transparencia, la rendición pública de cuentas y el trabajo colaborativo”, es uno de los principios expresados por el nuevo decano.

Cuatro ejes para la Facultad

La propuesta de Osorio Ciro plantea la creación de un Centro de Inteligencia que articule cuatro grandes líneas de trabajo.

La primera está relacionada con la formación integral y la innovación curricular, acompañadas de redes de práctica diversificadas. La segunda apunta a fortalecer la investigación y la medicina traslacional.

El tercer eje corresponde al programa Facultad que Cuida, orientado al bienestar, la salud mental y las condiciones de los residentes. El cuarto contempla una gestión administrativa y financiera enfocada en simplificar procesos y garantizar la sostenibilidad.

El proyecto también contempla una gestión estratégica de las plataformas docentes, asistenciales y tecnológicas de la Facultad.

Entre ellas aparecen el Centro de Atención y Tratamiento Integral Ambulatorio (Catia), la articulación con el Hospital Alma Máter de Antioquia y el Hospital Universitario San Vicente Fundación, además de la evolución del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada (LIME II).

Otro de los puntos incluidos en la hoja de ruta es una revisión rigurosa del Sistema de Gestión Hospitalaria (GHIPS).

Un reto para los próximos tres años

Con su designación, Jorge Alberto Osorio Ciro inicia una nueva etapa en una trayectoria que ha transitado por la medicina, la docencia, la investigación, la gestión académica y, años atrás, el fútbol profesional.

Su periodo como decano irá hasta 2029 y estará marcado por el propósito de articular a los diferentes sectores de la Facultad alrededor de una hoja de ruta que busca combinar la tradición de la institución con nuevas herramientas de gestión.

El reto, ahora, será llevar esa propuesta del papel a la práctica y liderar una Facultad que, bajo su dirección, buscará integrar sus procesos, anticiparse a sus necesidades y transformar sus escenarios de formación, investigación y atención.

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