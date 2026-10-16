“Estoy aquí para ayudar a mi equipo”: Jhon Durán se mostró humilde después de su doblete por Europa League con Benfica

Contrario a la reputación que se ganó durante los últimos meses, Jhon Jader Durán declaró de una manera humilde después de conseguir su primer doblete con el Benfica por la Europa League ante el Celtic de Escocia el pasado jueves 15 de octubre. El delantero antioqueño, que volvió a competir en Europa este año tras sus fallidos pasos por Zenit y Fenerbahce, tiene una misión personal en esta nueva etapa como “Águila”: la reivindicación, tanto personal como con aquellas personas que lo siguen desde hace mucho tiempo.

Jhon Jader fue la figura del equipo portugués en el partido válido por la segunda fecha de la “Champions Naranja”. También fue clave para el primer triunfo de los rojos lisboetas en San Siro contra el AC Milan. Dos equipos como Milan y Celtic han sido las pruebas de fuego para el criollo, que le está respondiendo con creces a su entrenador, Marco Silva, quien creyó en él desde el día uno en su arribo a Lisboa.

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Hace unos días la polémica alrededor de Durán aumentó cuando se conocieron unas declaraciones de Fred, un excompañero de él en el Fenerbahce turco. El volante brasileño (actualmente en el Atlético Mineiro, compañero de Kevin Castaño) compartió anécdotas que vivió con Jhon Jader en su estadía por Estambul, comentando algunas cosas que le decía el atacante cafetero, las cuales lo dejaron mal parado e hicieron eco por su “indisciplina” y comodidad con lo hecho en su corta carrera.

No hay mejor forma para el futbolista de responder ante las dudas y críticas que dentro del terreno de juego. Una gran noche le esperaba a Durán contra su compatriota y tocayo de apellido, Camilo Durán (delantero del Celtic). Terminado el partido, Jhon Jader fue la figura del juego, dio declaraciones a la prensa con una actitud alejada del mito que se generó en torno a él y al día siguiente (viernes 16 de octubre) fue portada en los principales medios deportivos del país luso.

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