Durán quiere sorprender el San Siro con el Benfica enfrentando al Milán; Gustavo Puerta también jugará en la Europa League

En julio de este año, Jhon Jader Durán llegó a uno de los clubes más grandes de Europa, el SL Benfica de Portugal. Su arribo a Lisboa se dio después de dos malas experiencias en sus últimos clubes: Fenerbache y Zenit. Este miércoles 16 de septiembre, su nuevo club se enfrenta al Milán, otro de los gigantes del continente a las 2:00 p.m. Transmite ESPN y Disney+.

Para el nacido en Medellín, vestir una camiseta como la de las “Águilas” es un renacer, y más si conlleva un torneo internacional como lo es la UEFA Europa League, la segunda competencia que más importa en el Viejo Continente.

En sus primeros partidos por el torneo local y la fase previa de la Liga de Europa, Jhon Jader lleva 2 goles en 252 minutos disputados. Su poca participación no se debe a que tenga un mal nivel, sino a que compite con el goleador del equipo, el griego Vangelis Pavlidis, quien suma 14 tantos en 11 presentaciones con los lisboetas esta temporada.

Por su parte, el técnico del club rojo no se complica con esta situación. Marco Silva sabe que Pavlidis le brinda más eficacia como titular, pero que Durán siempre insinúa peligro cuando está en el terreno de juego.

“Fue fundamental (el ingreso de Durán). Intentábamos jugar con un solo delantero, pero no funcionaba. Hice entrar a Durán y los jugadores confiaron en él”, mencionó Marco Silva tras el último partido por la Primeira Liga.

A.C. Milán, club que ganó la Champions League en siete ocasiones, es el primer escollo para Durán y compañía, quienes saldrán al mítico campo de San Siro para arrebatarle la victoria a los “Rossoneri”.