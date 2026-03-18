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Jhon Jáder Durán se reencuentra con el gol en Rusia; así fue su nuevo tanto con el Zenit

El colombiano ya suma dos anotaciones desde su arribo al fútbol de Rusia. Le dio el triunfo a su equipo.

  • Durán vuelve a sonreír en el fútbol, esta vez en Rusia, donde volvió a marcar. FOTO X-ZENIT
    Durán vuelve a sonreír en el fútbol, esta vez en Rusia, donde volvió a marcar. FOTO X-ZENIT
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Poco a poco, más allá de las críticas que no parar de lloverle, el delantero colombiano Jhon Durán viene reencontrando su versión goleadora.

Este miércoles, el atacante de 22 años de edad, y quien pertenece al Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, marcó en el juego que su equipo enfrenta al Dynamo Majachkalá, por la Copa de Rusia.

El medellinense, que viene de jugar con el Fenerbahçe de Turquía, fue el autor de la anotación del triunfo 1-0. Convirtió cuando se disputaba el cuarto minuto de descuento del primer tiempo, de penalti.

Le recomendamos: Jhon Durán hace oídos sordos a todas las críticas y consejos: ¿qué está pasando con su carrera?

Cuatro días luego de su primer tanto con su nuevo club (también de penalti), en la victoria 2-0 ante el Spartk Moscú, el colombiano volvió a inflar las redes contrarias.

En días recientes, un referente del fútbol de país, Carlos “Pibe” Valderrama declaró en el canal Espn que Jhon Jader Durán se había “sacado solo de la Selección”, esto debido a una supuesta pelea con el grupo.

Palabras por las que reaccionó Durán a través de su cuenta de Instagram. “(...) Ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona. La verdad yo no pelee con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. Eso es falso”.

Siga leyendo: Jhon Durán negó pelea en la Selección, pero los hechos lo contradicen

Después de ese episodio, Durán viene mostrando eficacia como goleador. Desde que jugaba en el Aston Villa de Inglaterra, el antioqueño sorprendió con su cuota anotadora, por lo que su valor en el mercado subió bastante, pero su nivel fue decayendo. Ahora, en Rusia, vuelve a dar gratas noticias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué equipo juega Jhon Durán en 2026?
Actualmente, el delantero colombiano pertenece al Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, club al que llegó procedente del Fenerbahçe de Turquía.
¿Qué dijo el Pibe Valderrama sobre Jhon Durán?
El histórico capitán de la Selección Colombia afirmó que Durán se habría “sacado solo” del equipo nacional debido a supuestos conflictos con sus compañeros y el cuerpo técnico, rumores que el jugador desmintió tajantemente.

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