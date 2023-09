Pero la polémica no paró allí, por el contrario, este avivó más este martes cuando el protagonista decidió subir a TikTok un video en el que pide disculpas por lo sucedido, sin embargo, las palabras usadas por Fernández no cayeron bien.

En el video, el narrador manifiesta que fue un error involuntario y que espera no haber ofendido a nadie con lo sucedido: “De los errores se aprende y mucho, todos somos seres humanos y quien no se haya equivocado que tire la primera piedra, es una equivocación involuntaria...”.

Lo que no cayó bien fue que Fernández dijo también que “este país tiene cosas tan importantes de las cuales se tienen que ocupar, que se ocupen de la mía y en esa forma me llena de orgullo y satisfacción, porque eso significa que siempre hemos estado en ese primer lugar en el que todos ustedes me han puesto”.