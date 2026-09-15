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James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”

James Rodríguez anunció su despedida de la Selección Colombia con un mensaje cargado de emoción, gratitud y nostalgia. Después de años de representar al país, el futbolista aseguró que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera y de su vida.

  • James será recordado como uno de los 10 más importantes de la historia de la Selección Colombia. FOTO GETTY
    James será recordado como uno de los 10 más importantes de la historia de la Selección Colombia. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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En un mensaje dirigido a los colombianos, James recordó lo que significó vestir la camiseta de la selección desde sus primeros años hasta convertirse en uno de los referentes de la generación que devolvió al país la ilusión de competir al más alto nivel.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, expresó el jugador, quien destacó que cada vez que saltó a una cancha sintió que no jugaba únicamente por él, sino también por su familia, sus compañeros y millones de colombianos.

Una historia marcada por los Mundiales, los goles y una generación

James hizo un recorrido por los momentos más importantes que vivió con Colombia. Los Mundiales, los goles, las victorias y también las derrotas forman parte de una historia que, según sus propias palabras, lo marcó para siempre.

El mediocampista recordó especialmente el proceso de una generación que consiguió que los colombianos volvieran a creer en grande y que el equipo nacional pudiera medirse de igual a igual con las principales selecciones del mundo.

Desde su llegada al combinado nacional, James aseguró que tuvo un objetivo definido: dejar la camiseta en un lugar más alto del que la encontró. “Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera. Hoy, mirando el camino recorrido, siento que lo conseguí”, manifestó.

Para el futbolista, ese logro no fue individual. Lo atribuyó a toda una generación de jugadores y al respaldo de un país que acompañó al equipo durante años.

El peso de la camiseta número 10 y la capitanía

Uno de los aspectos que James resaltó fue el honor de haber utilizado la camiseta número 10 y de haber llevado la cinta de capitán de la Selección Colombia. El jugador reconoció el significado y la responsabilidad que implicaba asumir esos roles y aseguró que siempre intentó desempeñarlos con respeto y compromiso.

“Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia”, señaló.

También admitió que el camino tuvo momentos difíciles, pero aseguró que nunca dejó de sentir orgullo por los colores de su país.

Un agradecimiento especial a sus compañeros y entrenadores

En su despedida, James dedicó palabras de agradecimiento a quienes compartieron con él su trayectoria en la selección.

Compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos y todas las personas que hicieron parte del equipo nacional durante estos años fueron mencionados como piezas importantes de su historia. Para James, cada uno de ellos dejó una huella en su recorrido con Colombia. Pero hubo un agradecimiento todavía más personal: el dirigido a su familia.

Sus hijos, una de sus principales motivaciones

James tuvo un capítulo especial para su familia y, particularmente, para sus hijos, Salomé y Samuel.

El futbolista explicó que estuvieron detrás de cada partido, cada viaje, cada celebración y también de los momentos más complicados de su carrera. En las etapas de mayor presión, aseguró, ellos fueron una fuente de fortaleza. “Muchas veces jugué por ellos, cuando estaba cansado, cuando había presión, cuando las cosas no salían como yo quería”, relató.

Más allá de los goles y los triunfos, James aseguró que siempre quiso que sus hijos se sintieran orgullosos de él por haber defendido a su país con amor, respeto y entrega.

“A toda Colombia, gracias”

El mensaje de despedida también estuvo dirigido directamente a los aficionados colombianos. James agradeció el acompañamiento recibido durante tantos años, tanto en los momentos de celebración como en los de sufrimiento. También reconoció las exigencias de los hinchas y el cariño que recibió de los colombianos incluso cuando estuvo lejos del país.

“Gracias por celebrar conmigo, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo”, expresó.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Consciente de que el fútbol colombiano continuará su camino con nuevos protagonistas, James dedicó unas palabras a los jugadores que asumirán en adelante la responsabilidad de vestir la camiseta nacional.

Les deseó lo mejor y les pidió entender el privilegio que representa defender a Colombia.

“Que entiendan siempre el privilegio que significa vestir esa camiseta y que la defiendan con el alma”, manifestó.

Finalmente, James aseguró que se marcha tranquilo, con la sensación de haber entregado todo por la Selección Colombia. “Yo me voy tranquilo porque sé que le doy absolutamente todo”, afirmó antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento a la selección y al país: “Gracias por cada recuerdo. Gracias por cada abrazo. Y gracias por cada momento. Muchas gracias, Selección Colombia. Gracias, Colombia”.

La despedida de James Rodríguez representa así el cierre de un capítulo fundamental de su carrera: el de un jugador que convirtió la camiseta número 10 en uno de los símbolos de una generación y que, durante años, fue uno de los principales rostros de Colombia en el fútbol internacional.

¿Por qué James Rodríguez decidió despedirse de la Selección Colombia?
James aseguró que siente que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su vida, después de años representando al país y dejando una huella en una generación que volvió a creer en Colombia.
¿Qué destacó James de su trayectoria con la Selección?
El futbolista resaltó sus participaciones en los Mundiales, los goles, la capitanía y el orgullo de haber vestido la camiseta número 10. También destacó el trabajo de toda una generación de jugadores que llevó a Colombia a competir al más alto nivel.
¿Qué mensaje dejó James para los colombianos y las nuevas generaciones?
El jugador agradeció a los aficionados por acompañarlo en los buenos y malos momentos y pidió a los nuevos futbolistas que entiendan el privilegio de vestir la camiseta de Colombia y que la defiendan con el alma.

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