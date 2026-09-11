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Atlético Nacional será el club #14 en la carrera de James, ¿cómo ha rendido el 10 en sus equipos?

James Rodríguez llega al fútbol colombiano con más de 20 títulos en su palmarés y algo más de 130 encuentros disputados en los últimos 6 años.

  • 13 clubes y 25 títulos entre los que destacan 2 Champions League son el palmarés de James Rodríguez antes de vestirse de verde. Fotos: Atlético Nacional y Getty Images
    13 clubes y 25 títulos entre los que destacan 2 Champions League son el palmarés de James Rodríguez antes de vestirse de verde. Fotos: Atlético Nacional y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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James Rodríguez regresa al fútbol colombiano luego de 19 años, cuando salió desde Envigado a sus 16 años. A partir de ese entonces, el cucuteño ha vestido la camiseta de varios clubes de Argentina, Europa, Medio Oriente y Norteamérica. Ahora jugará en Atlético Nacional, siendo este su decimocuarto equipo en su carrera.

En el año 2007, un joven James David Rodríguez Rubio destacaba en el torneo de ascenso del fútbol colombiano vistiendo los colores de la Cantera de Héroes. Ese elenco, que tenía como otra de sus figuras a Giovanny Moreno, buscaba regresar a la primera división, donde se acostumbró a estar siendo un referente como una vitrina para figuras jóvenes.

El joven volante no duró mucho tiempo en el fútbol colombiano, pues apenas hace un año atrás, en el 2006, Rodríguez había debutado con el cuadro naranja a sus 15 años en un partido ante Cúcuta Deportivo.

Quizás con la referencia de figuras que ya habían salido al exterior desde Envigado, como Mauricio Molina y Fredy Guarín, ya desde Argentina un club preguntó por el cucuteño, logrando llevárselo a través de una cesión. Ese equipo fue Banfield, con quien hizo historia logrando el único título de ese elenco en sus más de 100 años de historia.

Ese fue el Torneo Apertura del 2009, cuando ya James llevaba dos años en Argentina. Con este título, el colombiano se convertía en el extranjero más joven en quedar campeón en la liga argentina con 18 años de edad.

Fueron 50 partidos disputados, en los cuales anotó en 10 ocasiones y puso 7 asistencias. Con esos números dejó huella en el Banfield dirigido por Julio César Falcioni y le permitieron mostrarse para su travesía al Viejo Continente.

En contexto: James y Banfield celebran su título

En el verano europeo del 2010 se concretaba la llegada de James Rodríguez al Porto. Sin cumplir 20 años, el cucuteño llegaba a uno de los clubes más grandes de Portugal y que ya, tras su título de Champions League en el 2004, se estaba acostumbrando a pelear en competencias europeas.

Lea también: Oficial | El video con el que Atlético Nacional confirmó a James Rodríguez como nuevo refuerzo

Fueron en total 3 temporadas con los Dragões, con quien consiguió tres ligas locales, una copa de Portugal y fue campeón de la Europa League en el año 2011. 108 partidos, 5 títulos, 37 goles y 42 asistencias generaron interés para llegar a alguna de las cinco grandes ligas de Europa.

Entre esas, la primera a la que llegó fue la Ligue 1 de Francia. Para el año 2013, James integró el intento del AS Mónaco por regresar a la cúspide del fútbol francés en una liga que ya comenzaba a sentir el dominio del PSG.

En ese año, el cuadro del principado protagonizó uno de los mercados de fichajes más agresivos para esa temporada. El joven de 22 años fue una de las contrataciones estrellas del Mónaco junto a su compatriota Radamel Falcao García y el portugués, también procedente del Porto, João Moutinho. Ricardo Carvalho, Éric Abidal, Fabinho y Anthony Martial fueron otras figuras incorporadas al proyecto del principado.

10 goles y 14 asistencias en 38 partidos jugados consolidaron a James como una de las figuras jóvenes del Mónaco que, pese a sus grandes incorporaciones, no pudo frenar ese año el dominio naciente del PSG. Este desempeño en la Ligue 1 y ser el goleador del Mundial Brasil 2014 generaron el interés de uno de los clubes más grandes del planeta en el colombiano.

En el verano del 2014, James Rodríguez se convertía en el tercer colombiano en llegar al Real Madrid. El único goleador de Colombia en una Copa del Mundo y ganador del Premio Puskás por su anotación en los octavos de final ante Uruguay no desentonó con los merengues, anotando 17 goles y colocando 18 asistencias en 46 partidos disputados con el cuadro madrileño.

Su segunda temporada con los merengues comenzó marcada por las lesiones musculares. Para la temporada 2015-2016, James estuvo ausente en 11 partidos y en algunos fue suplente debido a sus problemas físicos. 8 goles y 10 asistencias en 32 partidos marcaron la disminución en su rendimiento respecto a la temporada anterior.

El primer ciclo del cucuteño en el Real Madrid culminó con otra temporada con problemas musculares, una lesión en el gemelo y una suplencia cada vez más notoria en los partidos importantes. Marcó 11 goles y aportó 12 asistencias en 33 partidos jugados, pero no fue tenido en cuenta en la recta final de la Champions League, la final del Mundial de Clubes y en La Liga solo jugó uno de los dos clásicos ante el FC Barcelona.

Ante el decrecimiento de su rendimiento, el club decidió prestar al volante colombiano al Bayern Múnich para que sumara minutos. Con los bávaros disputó 67 partidos, anotó 15 goles y estuvo presente con 20 asistencias. Ganó todos los títulos locales en Alemania pero no se logro la ansiada Champions League que pedían sus aficionados tras el amplio dominio de las competencias domésticas.

Fueron dos años de préstamos que finalizaron en el verano del 2019 donde el cucuteño, pese a quizás tener más ofertas, regresó por una revancha en el Real Madrid. Su último período con los merengues cerró con un gol y dos asistencias en apenas 14 partidos disputados.

Hasta el 2020, James apenas había vestido 6 camisetas y su duración por club era aproximadamente de 2 o 3 temporadas. A partir de su salida del Real Madrid, su travesía en clubes daría un giro drástico.

Siete clubes en 6 años y un número de partidos cada vez menor se convirtieron en la característica de James en su estancia por varios clubes. Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, España, México y Estados Unidos fueron los destinos del 10 colombiano a partir del 2020.

Entre ese trasegar de clubes, la temporada con más partidos fue la del año 2025, vistiendo la camiseta del León de México. Con los esmeralderos disputó 34 encuentros, marcó 5 goles y puso 9 asistencias, quedando con el sabor agridulce de no poder disputar el Mundial de Clubes con los mexicanos.

Antes de eso, en la temporada 2020-2021, el cucuteño había alcanzado una regularidad en el Everton de Inglaterra jugando 26 partidos. Anotó 6 goles e intervino con 9 asistencias. Con el Olympiacos de Grecia (2023) y São Paulo (2023-2024) jugó 23 y 22 partidos, respectivamente.

Sus peores números se dieron en el Minnesota United, donde estuvo antes del Mundial Norteamérica 2026 y jugó 8 partidos y no marcó goles. Solo puso 2 asistencias. Con el Rayo Vallecano, club al que llegó en el 2024 luego de una destacada Copa América, jugó 7 partidos y tampoco anotó goles. Con el Al Rayyan de Catar jugó 16 partidos y estuvo presente con 7 asistencias y 5 goles.

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En los últimos 6 años, James en clubes ha sumado 8.790 minutos en 136 partidos, siendo un promedio de 64,63 minutos por partido. Además, llega al club más ganador de Colombia con un palmarés de 25 títulos logrados en los diferentes clubes por donde pasó y el único botín de oro colombiano de los mundiales.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos clubes ha tenido James Rodríguez en su carrera profesional?
James Rodríguez llega a Atlético Nacional como el decimocuarto club de su carrera profesional. Antes jugó en equipos de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, México y Estados Unidos.
¿Cuántos títulos ha ganado James Rodríguez en su carrera?
James Rodríguez llega a Atlético Nacional con 25 títulos conquistados en los diferentes clubes de su carrera. Entre los más destacados están la Europa League con Porto y los títulos locales obtenidos en Portugal y Alemania.
¿Cuántos minutos y partidos ha jugado James Rodríguez en los últimos seis años?
En los últimos seis años, James Rodríguez acumuló 8.790 minutos en 136 partidos con clubes, según los datos de la noticia. Esto representa un promedio de 64,63 minutos por encuentro.

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