Atlético Nacional será el club #14 en la carrera de James, ¿cómo ha rendido el 10 en sus equipos?

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano luego de 19 años, cuando salió desde Envigado a sus 16 años. A partir de ese entonces, el cucuteño ha vestido la camiseta de varios clubes de Argentina, Europa, Medio Oriente y Norteamérica. Ahora jugará en Atlético Nacional, siendo este su decimocuarto equipo en su carrera.

En el año 2007, un joven James David Rodríguez Rubio destacaba en el torneo de ascenso del fútbol colombiano vistiendo los colores de la Cantera de Héroes. Ese elenco, que tenía como otra de sus figuras a Giovanny Moreno, buscaba regresar a la primera división, donde se acostumbró a estar siendo un referente como una vitrina para figuras jóvenes.

El joven volante no duró mucho tiempo en el fútbol colombiano, pues apenas hace un año atrás, en el 2006, Rodríguez había debutado con el cuadro naranja a sus 15 años en un partido ante Cúcuta Deportivo.

Quizás con la referencia de figuras que ya habían salido al exterior desde Envigado, como Mauricio Molina y Fredy Guarín, ya desde Argentina un club preguntó por el cucuteño, logrando llevárselo a través de una cesión. Ese equipo fue Banfield, con quien hizo historia logrando el único título de ese elenco en sus más de 100 años de historia.

Ese fue el Torneo Apertura del 2009, cuando ya James llevaba dos años en Argentina. Con este título, el colombiano se convertía en el extranjero más joven en quedar campeón en la liga argentina con 18 años de edad.

Fueron 50 partidos disputados, en los cuales anotó en 10 ocasiones y puso 7 asistencias. Con esos números dejó huella en el Banfield dirigido por Julio César Falcioni y le permitieron mostrarse para su travesía al Viejo Continente.

En contexto: James y Banfield celebran su título

En el verano europeo del 2010 se concretaba la llegada de James Rodríguez al Porto. Sin cumplir 20 años, el cucuteño llegaba a uno de los clubes más grandes de Portugal y que ya, tras su título de Champions League en el 2004, se estaba acostumbrando a pelear en competencias europeas.

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Fueron en total 3 temporadas con los Dragões, con quien consiguió tres ligas locales, una copa de Portugal y fue campeón de la Europa League en el año 2011. 108 partidos, 5 títulos, 37 goles y 42 asistencias generaron interés para llegar a alguna de las cinco grandes ligas de Europa.

Entre esas, la primera a la que llegó fue la Ligue 1 de Francia. Para el año 2013, James integró el intento del AS Mónaco por regresar a la cúspide del fútbol francés en una liga que ya comenzaba a sentir el dominio del PSG.

En ese año, el cuadro del principado protagonizó uno de los mercados de fichajes más agresivos para esa temporada. El joven de 22 años fue una de las contrataciones estrellas del Mónaco junto a su compatriota Radamel Falcao García y el portugués, también procedente del Porto, João Moutinho. Ricardo Carvalho, Éric Abidal, Fabinho y Anthony Martial fueron otras figuras incorporadas al proyecto del principado.

10 goles y 14 asistencias en 38 partidos jugados consolidaron a James como una de las figuras jóvenes del Mónaco que, pese a sus grandes incorporaciones, no pudo frenar ese año el dominio naciente del PSG. Este desempeño en la Ligue 1 y ser el goleador del Mundial Brasil 2014 generaron el interés de uno de los clubes más grandes del planeta en el colombiano.

En el verano del 2014, James Rodríguez se convertía en el tercer colombiano en llegar al Real Madrid. El único goleador de Colombia en una Copa del Mundo y ganador del Premio Puskás por su anotación en los octavos de final ante Uruguay no desentonó con los merengues, anotando 17 goles y colocando 18 asistencias en 46 partidos disputados con el cuadro madrileño.

Su segunda temporada con los merengues comenzó marcada por las lesiones musculares. Para la temporada 2015-2016, James estuvo ausente en 11 partidos y en algunos fue suplente debido a sus problemas físicos. 8 goles y 10 asistencias en 32 partidos marcaron la disminución en su rendimiento respecto a la temporada anterior.

El primer ciclo del cucuteño en el Real Madrid culminó con otra temporada con problemas musculares, una lesión en el gemelo y una suplencia cada vez más notoria en los partidos importantes. Marcó 11 goles y aportó 12 asistencias en 33 partidos jugados, pero no fue tenido en cuenta en la recta final de la Champions League, la final del Mundial de Clubes y en La Liga solo jugó uno de los dos clásicos ante el FC Barcelona.