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¿Por qué Santa Fe recibe el doble que Nacional si el contrato de TV es igualitario? La verdad tras los “auxilios” de la Dimayor

El balance financiero de 2025 revelado por la Superintendencia de Sociedades sobre los clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) dejó al descubierto un escalafón que causó perplejidad entre hinchas y analistas.

  • Aún no se define el contrato de TV para el año entrante. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Aún no se define el contrato de TV para el año entrante. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El balance financiero de 2025 revelado por la Superintendencia de Sociedades sobre los clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) dejó al descubierto un escalafón que causó perplejidad entre hinchas y analistas. En el rubro “Derechos de TV + Auxilios Dimayor/FPC”, el Independiente Santa Fe lidera cómodamente la tabla con $14.255,1 millones de pesos (US$3,52 millones), superando por más del doble a un gigante como Atlético Nacional, que aparece insólitamente en la casilla 24 con apenas $6.396,7 millones (US$1,58 millones). Incluso clubes de menor alcance mediático o menor hinchada, como Jaguares de Córdoba ($8.085,5 millones) o Boyacá Chicó ($8.644,7 millones), figuran por encima de instituciones tradicionales como Millonarios ($6.686,1 millones) o el propio cuadro verdolaga. Ante estas cifras surge la inevitable pregunta: Si el reparto por televisión en Colombia es supuestamente equitativo entre los equipos de la misma categoría, ¿por qué existen diferencias tan abismales en el balance final? ¿Qué incluyen realmente estos “auxilios” y cómo se distribuyen?

De acuerdo con el tablero financiero de la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de 2025 y una tasa de conversión de $4.052,86 COP por dólar, la distribución total del rubro “Derechos de TV + auxilios Dimayor/FPC” ascendió a $218.267,8 millones de pesos (USD 53,86 millones) repartidos entre 34 clubes. En la parte alta del ranking, Santa Fe lideró la tabla con $14.255,1 millones (USD 3,52 millones), seguido por América de Cali con $9.063,6 millones (USD 2,24 millones) y Boyacá Chicó con $8.644,7 millones (USD 2,13 millones).

Le siguen Once Caldas con $8.374,3 millones (USD 2,07 millones), Internacional de Palmira / Cortuluá con $8.360,0 millones (USD 2,06 millones), Junior con $8.345,2 millones (USD 2,06 millones), Deportes Tolima con $8.270,3 millones (USD 2,04 millones), Águilas Doradas con $8.200,9 millones (USD 2,02 millones), Independiente Medellín con $8.087,0 millones (USD 2,00 millones) y Jaguares cerrando el top 10 con $8.085,5 millones (USD 2,00 millones).

En el bloque medio de la tabla se ubicaron Deportivo Cali con $8.056,8 millones (USD 1,99 millones), Deportivo Pasto con $8.043,8 millones (USD 1,98 millones), Unión Magdalena con $8.036,3 millones (USD 1,98 millones), La Equidad / Inter Bogotá con $7.925,5 millones (USD 1,96 millones), Deportes Quindío con $7.796,5 millones (USD 1,92 millones), Real Cartagena con $7.615,0 millones (USD 1,88 millones), Alianza con $7.609,0 millones (USD 1,88 millones), Patriotas con $7.352,9 millones (USD 1,81 millones), Atlético Bucaramanga con $7.277,6 millones (USD 1,80 millones) y Atlético Huila / Independiente Yumbo con $7.237,2 millones (USD 1,79 millones).

A continuación se posicionaron Cúcuta Deportivo con $7.175,0 millones (USD 1,77 millones), Envigado con $7.077,7 millones (USD 1,75 millones), Millonarios con $6.686,1 millones (USD 1,65 millones) y Atlético Nacional con $6.396,7 millones (USD 1,58 millones).

Finalmente, en la parte baja del escalafón se encuentran Llaneros con $3.520,3 millones (USD 0,87 millones), Fortaleza con $2.849,4 millones (USD 0,70 millones), Real Cundinamarca con $2.416,3 millones (USD 0,60 millones), Real Santander con $2.359,0 millones (USD 0,58 millones), Boca Juniors de Cali con $2.343,3 millones (USD 0,58 millones), Leones con $2.288,0 millones (USD 0,56 millones), Orsomarso con $2.279,5 millones (USD 0,56 millones), Atlético FC con $2.144,2 millones (USD 0,53 millones), Barranquilla FC con $2.128,3 millones (USD 0,53 millones) y en el último lugar Bogotá FC con $1.967,0 millones de pesos (USD 0,49 millones).

¿Cómo funciona el reparto y por qué existen estas variaciones?

En el fútbol colombiano, la distribución teórica de los derechos de televisión e ingresos globales se divide según la categoría de sus socios: Clubes Clase A: Reciben exactamente el mismo porcentaje fijo del contrato global de derechos audiovisuales y patrocinios principales. Clubes Clase B: Tienen una participación menor en la repartición de ingresos generales.Bajo este modelo, en un año ordinario, tanto Atlético Nacional como Santa Fe, Millonarios o Boyacá Chicó deberían percibir una cifra casi idéntica por concepto de derechos de televisión. Sin embargo, el concepto contable evaluado en este reporte agrupa “TV + auxilios Dimayor/FPC”, y es en el segundo término donde radica la brecha.

La clave: Dividendos e giros anticipados. Tanto la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como la Dimayor generan utilidades y dividendos anuales que son distribuidos por igual entre todos sus afiliados. La gran diferencia presupuestal reflejada en los balances anuales radica en los anticipos financieros solicitados por los clubes.

Solicitud de anticipos (Anticipos de dividendos o liquidez)

Cuando una institución atraviesa problemas de caja, urgencias de nómina o requiere inversión inmediata, solicita a la Dimayor un adelanto de sus ingresos o dividendos futuros. Contablemente, cuando estos giros extraordinarios se hacen efectivos dentro del ejercicio fiscal, incrementan el flujo de caja registrado en el rubro de auxilios/recursos provenientes de la entidad organizadora para ese periodo.

El caso de Santa Fe ($14.255,1M)

Refleja un periodo donde la institución hizo uso intensivo de estos anticipos e instrumentos de auxilio financiero para sanear obligaciones o cubrir sus costos operativos inmediatos, inflando la cifra reportada en el año calendario.

El caso de Atlético Nacional ($6.396,7M) y Millonarios ($6.686,1M)

Equipos con mayor estabilidad financiera, liquidez propia o ingresos diversificados (taquilla, patrocinios directos, venta de jugadores) no recurren con la misma frecuencia a solicitar adelantos de dividendos a la Dimayor. Al no pedir “plata adelantada”, sus asientos contables por este concepto registran montos sensiblemente menores, limitándose al flujo ordinario recibido durante el año.

El ranking revelado no evidencia un favorecimiento arbitrario en el valor real de los contratos de televisión, sino la disparidad en las necesidades de caja y en la gestión financiera de cada club. Mientras que los derechos de transmisión televisiva se mantienen en un esquema de reparto equitativo entre pares, los “auxilios” funcionan en la práctica como un mecanismo de liquidez al que acuden las directivas según sus urgencias económicas. Por esta razón, clubes con apremios financieros pueden registrar más del doble de recursos recibidos desde la Dimayor en un año específico en comparación con las instituciones con finanzas más holgadas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué equipo recibió más ingresos por derechos de televisión y auxilios de la Dimayor en 2025?
Independiente Santa Fe lideró la clasificación con $14.255,1 millones, más del doble de los $6.396,7 millones reportados por Atlético Nacional, que ocupó la casilla 24.
¿Por qué existen diferencias tan grandes entre los ingresos de los clubes?
Según el análisis presentado en el artículo, las diferencias estarían relacionadas con los auxilios financieros y los anticipos de recursos solicitados por los equipos, además de los ingresos ordinarios por derechos de televisión. Estos movimientos pueden hacer que las cifras registradas durante un año sean distintas entre instituciones.
¿Cuánto dinero se repartió entre los clubes colombianos por este concepto en 2025?
El total reportado fue de $218.267,8 millones, distribuidos entre 34 clubes del fútbol profesional colombiano, según el balance financiero de la Superintendencia de Sociedades con corte al 31 de diciembre de 2025.

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