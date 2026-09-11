Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Nacional femenino recibe a Internacional de Palmira por la clasificación: ingreso al Atanasio es gratuito

El partido se desarrollará este sábado, a las 7:00 de la noche, y las dirigidas por Jorge Barreneche, con un triunfo, clasifican a la semifinal.

  • Atlético Nacional está pendiente de la evolución de Manuela González, quien marcó ante Millonarios, pero salió lesionada y no pudo estar en el segundo tiempo del duelo disputado en El Campín. FOTO: CORTESÍA NACIONAL
    Atlético Nacional está pendiente de la evolución de Manuela González, quien marcó ante Millonarios, pero salió lesionada y no pudo estar en el segundo tiempo del duelo disputado en El Campín. FOTO: CORTESÍA NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Las jugadoras de Atlético Nacional están invitando a todos los hinchas verdes para que las acompañen, este sábado, a las 7:00 de la noche, en el Atanasio Girardot, para el duelo ante Internacional de Palmira, por la clasificación a la semifinal de la Liga Femenina.

Las jugadoras que son dirigidas por Jorge Barreneche necesitan ganar para unirse a Millonarios como las clasificadas por el Grupo A a la semifinal de la Liga Femenina, que también tiene ya en esa instancia al Deportivo Cali, por el Grupo B.

También le puede interesar: Mariana Mosquera, la joya de Blanquizal que se luce con Colombia en el Mundial Sub-20

El duelo de las antioqueñas ante las jugadoras de Palmira será a las 7:00 de la noche, este sábado, en el Atanasio Girardot, y de acuerdo con lo expuesto por los voceros del cuadro verde, el ingreso será gratuito, por lo que esperan un gran número de aficionados en la tribuna, para acompañar a las verdolagas.

La última jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina tiene contemplados los duelos Nacional-Internacional de Palmira y en Bogotá se enfrentarán Internacional de Bogotá (eliminado) ante Millonarios (clasificado).

Nacional viene de perder contra Millonarios en Bogotá, y está pendiente de la evolución del problema físico que presentó la goleadora Manuela González, quien, tras anotar contra las Embajadoras, no pudo estar en el segundo tiempo del duelo disputado en El Campín.

En Cali se disputará el clásico del Valle del Cauca con Deportivo Cali-América; las Diablas Rojas necesitan ganar para clasificar, mientras que las Azucareras ya están confirmadas en la semifinal.

En el otro duelo de ese cuadrangular se medirán Orsomarso (eliminado) ante Santa Fe, que con un triunfo será el otro semifinalista. Si gana América y Santa Fe empata o pierde, las clasificadas serán las Diablas Rojas.

Los duelos de ese cuadrangular serán a las 3:30 p.m. y los del Grupo A están previstos para las 7:00 de la noche, ambos horarios serán en simultáneo en los estadios donde se definen los clasificados.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Siga leyendo: El coqueteo que terminó convenciendo a James: así se gestó su llegada a Nacional

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo puede entrar la hinchada al partido de Atlético Nacional Femenino contra Internacional de Palmira?
El ingreso al estadio Atanasio Girardot será completamente gratuito para todos los aficionados, según lo dispuesto por la vocería del club.
¿Qué resultado necesita Atlético Nacional Femenino para clasificar a la semifinal de la Liga?
Atlético Nacional necesita exclusivamente una victoria ante Internacional de Palmira para asegurar su cupo en las semifinales del torneo. Cualquier otro resultado comprometería su paso a la siguiente ronda dentro del Grupo A.
¿Cuál es el estado de salud de Manuela González y estará disponible para el partido?
La presencia de la goleadora está en duda debido a un problema físico sufrido tras marcar ante Millonarios, lo que le impidió jugar la segunda parte en El Campín. Su participación depende de la evolución médica antes del compromiso.
¿Qué equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga Femenina?
Millonarios (por el Grupo A) y Deportivo Cali (por el Grupo B) son los dos clubes que ya tienen asegurado su cupo en la fase semifinal de la Liga Femenina, antes de disputarse esta última jornada.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
Fútbol femenino
Liga Femenina
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos