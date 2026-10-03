Inglaterra no tuvo piedad con Croacia: la goleó 7-0 por la Liga de Naciones Europea

Inglaterra dio una auténtica lección de efectividad ofensiva para golear 7-0 en su visita a Croacia este sábado en Rijeka, en la tercera jornada de la Liga de Naciones Europea.
Harry Kane (8’, 53’) y Bukayo Saka (45, 68) firmaron sendos dobletes, mientras que Jude Bellingham (21’), Anthony Gordon (39’) y Morgan Rogers (87’) completaron la impresionante victoria de los Tres Leones en un partido en el que no dejaron de rugir.
Croacia, que ya había sido goleada 4-1 en casa de España el martes, sufrió así la derrota más abultada de su historia, que hasta ahora era un 6-0 encajado en territorio de La Roja en otro partido de la Liga de Naciones.
En la clasificación del grupo A3, Croacia quedó tercera con tres puntos. Inglaterra está ahora igualada a seis unidades con España, que ganó en las dos primeras jornadas y recibe en el último turno del día a República Checa (4º, sin puntuar).
Los ingleses han ido mejorando partido a partido en esta Nations, donde cayeron en el debut del pasado sábado en Wembley ante España (3-2), antes de reaccionar el martes con una victoria 2-0 sobre los checos.