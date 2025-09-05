Video | Infantino le dio la bienvenida a Colombia y a sus hinchas al Mundial de 2026

“Muchas felicitaciones a Colombia por su clasificación”, comienza diciendo, en un perfecto español, El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. en un video publicado en las redes sociales del Mundial de 2026. El mensaje, como muchas otras publicaciones desde la noche del jueves, le dio la bienvenida a la Selección Colombia a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá que se disputará el próximo año tras asegurar su cupo luego de vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de la Eliminatoria sudamericana.

“Los jugadores colombianos son reconocidos por su talento y entrega, y los aficionados colombianos son célebres por su pasión y entusiasmo. De modo que es un placer darles la bienvenida de nuevo al escenario más importante del fútbol”, afirmó Infantino en la grabación en la que aparecen imágenes de la Selección y los aficionados en los mundiales de 2014 y 2018. Lea aquí: “Trabajo para estar en la Selección, gracias al profe Lorenzo por la oportunidad”: Dayro Moreno tras la clasificación al Mundial El presidente de la Fifa concluyó su mensaje recordando que el próximo verano “marcará la tercera participación de Colombia en una Copa Mundial de la Fifa en las últimas cuatro ediciones, en las que han alcanzado, en dos ocasiones, la fase de eliminación directa en 2014 y 2018”.

Aunque sin mostrar su mejor fútbol, la Selección Colombia logró su clasificación tras vencer al combinado boliviano con goles de James Rodríguez (minuto 34), Jhon Córdoba (74') y Juan Fernando Quintero (83'). Siga leyendo: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el estadio de Barranquilla “Se nos postergó por bastante tiempo (...)Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas pero estaba con la certeza de que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel (...) Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo”, comentó el seleccionador Néstor Lorenzo al final del partido.