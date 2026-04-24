Hugo Rodallega da lección de respeto, pero Risueño responde sin autocrítica

La victoria 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Deportivo Pasto dejó mucho más que tres puntos. El protagonismo de Hugo Rodallega, autor de uno de los goles y figura del encuentro, se trasladó rápidamente del campo de juego a la zona de declaraciones, donde el delantero lanzó una fuerte reflexión dirigida al técnico rival, Jonathan Risueño. Con un tono serio pero medido, Rodallega no esquivó la polémica y pidió respeto de manera directa: cuestionó la actitud del entrenador español durante el partido, señalando que sus palabras hacia los jugadores cardenales cruzaron una línea innecesaria. Según el atacante, cada vez que algún futbolista se acercaba a la zona técnica de Pasto, recibía comentarios despectivos.

El delantero no solo se limitó a la queja puntual, sino que llevó su argumento a un plano más profundo. Apelando a sus 18 años de carrera en el exterior, dejó una reflexión clara sobre el rol del extranjero en el fútbol: respetar el contexto, la cultura y, sobre todo, a quienes ofician como anfitriones. En su mensaje, más allá del reclamo, hubo una intención pedagógica: “con respeto se llega más lejos”, una frase que resume su postura y que resonó con fuerza tras el partido.

Sin embargo, la respuesta de Risueño no tardó en llegar y mostró un contraste marcado, tanto en el enfoque como en el tono. El entrenador español se mostró sorprendido por las declaraciones de Rodallega, insinuando que el experimentado delantero debería entender que lo que sucede en el campo “queda en el campo”. Para él, lo ocurrido no ameritaba una exposición pública. Lejos de suavizar la situación, Risueño profundizó en su postura y ofreció su versión de los hechos. Aseguró que sus indicaciones a sus jugadores —replegarse y ceder el balón— respondían a una lectura táctica del partido, argumentando que Santa Fe tiene limitaciones en el juego con posesión. Incluso fue más allá al señalar que, en su opinión, el equipo bogotano ganó gracias a individualidades y no a un funcionamiento colectivo sólido.

El técnico también invirtió la acusación, afirmando que fueron jugadores de Santa Fe quienes reaccionaron de forma inapropiada ante sus comentarios, describiendo el episodio como una situación típica de partido. Su cierre, lejos de buscar conciliación, mantuvo una postura firme que muchos podrían interpretar como desobligante frente al llamado de Rodallega.