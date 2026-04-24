Hugo Rodallega da lección de respeto, pero Risueño responde sin autocrítica

La victoria 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Deportivo Pasto dejó mucho más que tres puntos. El protagonismo de Hugo Rodallega, autor de uno de los goles y figura del encuentro, se trasladó rápidamente del campo de juego a la zona de declaraciones, donde el delantero lanzó una fuerte reflexión dirigida al técnico rival, Jonathan Risueño.
Con un tono serio pero medido, Rodallega no esquivó la polémica y pidió respeto de manera directa: cuestionó la actitud del entrenador español durante el partido, señalando que sus palabras hacia los jugadores cardenales cruzaron una línea innecesaria. Según el atacante, cada vez que algún futbolista se acercaba a la zona técnica de Pasto, recibía comentarios despectivos.