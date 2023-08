Usme, Vanegas, Ramírez y Caicedo: las cuatro historias que demuestran el tesón de la Selección femenina

Pero no todo ha sido color de rosa en su ruta para alcanzar un lugar en la élite. Cuando empezó a incursionar en el alto rendimiento tenía que cumplir con los entrenamientos diarios. Viajar desde Copacabana hasta Medellín, tomar el metro y un bus, y rendir en el colegio. Siempre disciplinada y responsable, nunca faltó. El club le daba un auxilio económico para los pasajes, pues en la casa no alcanzaba para tanto gasto.

Después jugó con el DIM-FI (equipo preferido del que es hincha) y aportó marca y goles de cabeza, como el que el hizo a Alemania. Fue subcampeona de Liga con las escarlatas. También intentó alcanzar una beca para irse a estudiar y jugar a EE. UU., pero en 2019 le salió la opción de irse al Espanyol, antes de la pandemia. Por esos días estaba con la Sub 20 de Colombia en el Sudamericano de Argentina, torneo en el que tenía un gran rendimiento y al final se canceló.

Su trayectoria continuó hasta llegar a la rama profesional. Jugó con el Envigado-Formas Íntimas y en 2018 el Huila la contrató como refuerzo para la Copa Libertadores. Allí estuvo preparándose casi tres meses, pero a una semana del viaje se fracturó un dedo del pie y no pudo disfrutar del primer título del país en ese certamen.

Hace 5 años Mayra Ramírez , que hoy es considerada una de las mejores delanteras del mundo, no quería jugar fútbol. Eso se lo manifestó en varias ocasiones al entrenador Jean Albert Martínez, que fue quien la descubrió en 2009, después de que sufrió una lesión en el ligamento cruzado de una de sus rodillas mientras estaba entrenando en un Microciclo con la Selección Colombia femenina.

Pero no fue así. Después de la lesión todos los clubes se olvidaron de ella, le dieron la espalda. Además, su tristeza era más grande porque ese año, antes de la lesión, la estaban buscando del PSG para que se fuera a jugar a Europa. El negocio se cayó por el problema físico. Mayra sufrió mucho. Pero encontró en el Club Real Pasión de Funza, Cundinamarca, que fue su primera casa deportiva, el lugar, no solo para terminar de recuperarse; sino para sentirse querida de nuevo y tomar confianza.

Todo en la vida de Linda Caicedo ha sido rápido, prematuro. La talentosa jugadora que creció en las calles de Villagorgona jugando fútbol con los niños de la cuadra y del barrio, siempre tuvo claro que quería ser futbolista. Por eso en su casa la apoyaron, pues no había manera de sacarle esa idea de su mente, recuerda su padre Mauricio Caicedo.

En una entrevista dada a Fifa durante el Mundial de Australia , la colombiana confesó que pensó que no podría volver a jugar fútbol por los tratamientos y todo lo que vivió, pero que cuando pudo regresar a la cancha lo dio todo, pues su sueño siempre ha sido jugar.

Pero no todo ha sido felicidad en la casa de Linda. Cuando cumplió 15 años, en plena pandemia del covid-19, empezó a sentir dolores intensos en la parte baja del vientre y fue diagnosticada con cáncer de ovario.

Esta anécdota es algo que siempre recuerdan en la casa de Catalina. Su mamá y sus hermanos son unos convencidos no solo del talento y la disciplina que tiene la goleadora de la Selección Colombia, sino de esa determinación que la ha llevado, entre otras cosas, a superar dos lesiones de rodilla para cumplir su metas.

Cuando Catalina Usme aún era una niña le dijo a doña Luz Marina Pineda Giraldo que iba a ser jugadora profesional. Su mamá le respondió que no existía el fútbol femenino y ella, con determinación, le respondió: “Como que no, no ve que yo juego fútbol”.

“Cuando se dieron las lesiones del ligamento cruzado, que fueron prácticamente seguidas, Catalina nunca bajo los brazos. Ella es muy positiva y así como la ves ahora por televisión, decidida, segura, y terca, ha sido siempre”, reconoce su progenitora, quien resalta, que a pesar del diagnóstico que recibió, Catalina nunca pensó en dejar el fútbol.

“Ella siempre es muy positiva y nunca se rinde, por eso cuando se presentó la primera lesión a pesar de no tener mucha ayuda, buscó y buscó hasta que la operaron y empezó la recuperación para volver a jugar. Luego, cuando se dio la segunda lesión, me dijo: ‘mamá, ya me recuperé de una lesión, ya sé cómo es esto y voy para adelante, porque quiero jugar el campeonato mundial”, recuerda Luz Marina.

Y es que en la segunda lesión, cuando el médico le dijo a Catalina que no debía jugar más fútbol, surgió el carácter de la antioqueña y ese tesón que siempre la ha caracterizado para decirle: “no señor, yo me voy a operar, me recupero y juego el Mundial”.