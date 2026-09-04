Conozca la historia de Guille, el perro argentino que es hincha y ama el fútbol

Villa Dálmine es un modesto club argentino de la segunda división de esta país y que cuenta con un poco más de 10.000 hinchas , entre los cuales está Guille , un perro mestizo de color negro que nunca falta a las tribunas del Coliseo de Mitre y Puccini, lugar donde oficia como local el conjunto violeta. La historia de Guille se hizo rápidamente viral en las redes sociales y le dio visibilidad a su equipo del alma, incluso, se registran seguidores de “El Perro del Club”.

Son miles de emociones las que se cruzan por la cabeza del perro cuando escucha la frase: “vamos a la cancha”. Su alegría por ir al estadio es genuina, pues así como un ser humano que se apasiona en la tribuna por los colores que ama, Guille también pierde la cordura cuando de ver a Villa Dálmine se trata. Sin duda, el hincha más especial del equipo.

La historia de Guille es parecida a la de muchos perros. Era un canino callejero, el cual vivía cerca de la cancha de Villa Dálmine, donde conoció a Branco Ramírez, su futuro dueño. El perro, como casi toda la humanidad, tuvo un cambio drástico en su vida con la pandemia del covid-19, aunque en su caso fue de forma positiva.

Con la llegada de la pandemia mundial, el lugar donde dormía Guille cerró y el destino lo juntó con Branco y su familia; así como las historias de amor están escritas, se dio el encuentro de este animal con sus nuevos dueños.

Desde entonces, Branco Ramírez (hoy futbolista del club) recibió a Guille como su mascota y, apenas se levantaron las restricciones por el covid en las tribunas, la familia Ramírez llevó al perro al estadio de Villa Dálmine, el cual se convirtió en su lugar favorito.