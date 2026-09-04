Conozca la historia de Guille, el perro argentino que es hincha y ama el fútbol

Villa Dálmine es un modesto club argentino de la segunda división de esta país y que cuenta con un poco más de 10.000 hinchas, entre los cuales está Guille, un perro mestizo de color negro que nunca falta a las tribunas del Coliseo de Mitre y Puccini, lugar donde oficia como local el conjunto violeta. La historia de Guille se hizo rápidamente viral en las redes sociales y le dio visibilidad a su equipo del alma, incluso, se registran seguidores de “El Perro del Club”.
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9