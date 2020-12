Gran noche de Borré y Carrascal con River, así fueron sus goles

ANÁLISIS

El barrio es la mejor academia para el jugador de fútbol

Francisco “pacho” Maturana

Exseleccionador nacional

“En esta discusión entre el barrio y la academia, no hay conceptos estandarizados porque dependen de las vivencias de cada jugador, pero la historia de nuestro país, sí marca una gran cantidad de futbolistas importantes que han salido del barrio, y no solo en Colombia sino a nivel suramericano. El barrio fue y seguirá siendo el origen de las grandes figuras, porque este es la universidad de todos. Allí encontramos a los verdaderos amigos, forjamos los códigos y principios de vida. Además hay unos protocolos establecidos, porque en mi época para uno encontrarse a jugar en la manga, había que saltar la canalización, subirse a un palo de mangos, pasar unos alambrados y todo esto generaba una motricidad única que no es la misma que da la academia, entonces en el día a día en el barrio tenés que estar mirando para todos lados, también encontrás esos amigos por los cuales te jugás estar pilas. Te jugás el honor en un partido, encontrás la verdadera crítica constructiva, además te hace sentir orgulloso lo que se despierta en los habitantes de ese barrio que te ven jugar y crecer después como profesional. Allí se forma un carácter, una raza y unas raíces muy fuertes. Eso es lo que uno analiza que buscan en Brasil y Argentina. Acá, en Colombia, también lo tenemos. Los jugadores de barrio son diferentes, saben tomar decisiones, son más leales porque cuando estás jugando en un barrio y caes al suelo es porque en realidad te lastimaron, no valen las simulaciones. Además creces con un carácter y una capacidad de mirar de tú a tú a los demás desde el respeto. El barrio sí te da otras cosas que no encontrás en la academia y eso nunca se va a perder. La calidad que tiene este tipo de jugador difícilmente la percibís en otro que se desarrolló en un contexto o un escenario distinto”.