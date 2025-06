Terrazas urbanas y los rooftop son ahora el parche en Medellín

“Medellín no ha sido ajeno a estas tendencias en materia de turismo y entretenimiento, y por eso nuestros miembros del Bureau y todos aquellos empresarios en la ciudad que tienen temas de gastronomía, bares y actividades culturales han visto esta posibilidad de ampliar sus terrazas para que las personas puedan disfrutar de una vista auténtica y tener experiencias locales, a través de los sabores y ritmos que se desarrollan en buenos ambientes”, dice la directora.

Dentro de la oferta que se viene consolidando en Medellín, portales como The Rooftop Guide, uno de los más consultados para este segmento, ya ha posicionado a la capital antioqueña como uno de los principales destinos del continente.

En esas guías para foráneos, los rooftop de El Poblado son los que marcan la pauta, principalmente espacios como La Deriva, en el Click Clack Hotel; 360° Rooftop Bar, en el hotel Haven A Design; Envy Rooftop, en el hotel Charlee; Mosquito Rooftop, del hotel Somos; Los Rooftops By Los Patios; el rooftop del hotel Marquee del Parque Lleras; Cierto, del hotel Landmark de Manila; The Up Garden, en el Art Hotel Boutique; Panorama Rooftop Bar de Provenza; y el rooftop Alambique.

Lea además: Desarticulan banda señalada de amenazar turistas en El Poblado para cobrarles cuentas millonarias

En dichos listados, el Centro de Medellín también aparece en el radar, principalmente con Lienzo Rooftop, ubicado en la calle Bomboná (47), en el Hotel Gallery, cerca a las Torres de Bomboná.

En el Centro, la oferta también incluye el café y restaurante Simone ubicado en la terraza del Colombo Americano, en su sede principal ubicada sobre la carrera El Palo (45), entre las calles Maracaibo (53) y Caracas (54).

No obstante, las opciones son muchas más, e incluyen espacios como Namat, en el barrio Buenos Aires, sobre la calle Ayacucho; y más al norte el mirador Hangar M45, ubicado en La 45 de Manrique, cuya temática está inspirada en el mundo del transporte aéreo.