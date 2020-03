Goleadores que le ponen picante al espectáculo

El mundo se priva por estos días del espectáculo del fútbol y, por ende, del talento de los goleadores. Pero como han manifestado los principales estamentos del deporte, primero está la vida y la salud de los actores del balompié ante la amenaza del coronavirus.

Mientras tanto y gracias a la tecnología, los aficionados repasan los festejos de sus ídolos a través de Internet, y empresas especializadas en estadísticas comparten cifras comparativas que llaman la atención . En este caso, @DataFactoryLA remitió una tabla con los mejores artilleros de las cinco ligas principales de Europa (Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania), a la que le agregamos, por su puesto, la colombiana, la argentina y la brasileña, todas con datos de antes de que se suspendieran los torneos por causa de la pandemia.

Publicidad

En ella, el italiano Ciro Immobile (Lazio) aparece como el más efectivo con 27 tantos (10 de penalti), con un promedio de gol de 1,03 por partido. Además, el jugador de 30 años fue el que más veces (6) anotó en el último cuarto de hora (70-90 minutos).

Lo siguen el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) con 25, Lionel Messi (Barcelona) y Jamie Vardy (Leicester City) con 19, y Kylian Mbappé (PSG) con 18 (ver tabla).

“Immobile es de esos atacantes que se han mantenido en el tiempo por su persistencia en el gol. Me hace recordar mucho a Pippo Inzaghi que, tal vez, no era tan talentoso y se defendía a punta de anotaciones. Su condición 1A era estar siempre presente en el marcador. Quizás no deslumbre con su técnica, pero tiene la capacidad de definir de la mejor manera y se mantiene en los primeros lugares a pesar de que en la Liga de Italia hay goleadores como Cristiano Ronaldo y Duván Zapata”, argumenta el otrora romperredes Iván René Valenciano.

En el mismo análisis, el popular Bombardero, que en 1992 jugó para el Atalanta, y ante la ausencia de Ronaldo en esta lista, agrega que al portugués siempre se le conoció como un jugador desequilibrante y de buen regate, y “no como goleador de raza”. Dice que esta condición se le vino a descubrir en el Real Madrid en los últimos años y ahora con Juventus. Es el segundo futbolista con más disparos (96) en las 5 ligas, y escolta a Immobile en Italia con 21 dianas.

Publicidad

Finalmente, la obtención del Botín de Oro de Rafael Santos Borré en la Superliga de Argentina le genera satisfacción a Valenciano. “Se ha reinventado y entendió que los goles son fundamentales en un delantero. Hoy, jugando como centroatacante y más cerca del arco rival, es figura del River Plate”.

@DataFactoryLA reseña que de los 5 más efectivos en Europa, solo dos (40%) son extranjeros: Messi en España y Lewandowski en Alemania. El de mayor eficacia es Vardy con un 28,3% (15 goles en 53 tiros, sin incluir penaltis (ver cuadro anexo).

Datos para degustar en esta cuarentena.