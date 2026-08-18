Video | Sebastián Villa marcó en la goleada de Boca Juniors ante Recoleta en Copa Sudamericana

Boca Juniors acabó con el sueño del debutante Deportivo Recoleta este martes y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 e hizo debutar al atacante ecuatoriano Enner Valencia. El colombiano Sebastián Villa marcó uno de los cuatro tantos con los que Boca venció a Recoleta para dejar la serie 1-7 y avanzar a los cuartos de final, en la que espera al ganador entre Sao Paulo y Bolívar, que juegan en la noche de este martes. Villa marcó a los 43 minutos y los otros tantos del cuadro argentino fueron obra de Santiago Ascacibar, a los 30 minutos, Miguel Merentiel a los 52 y Alan Velasco, a los 77’. Valencia, el máximo goleador histórico de la selección de su país (49 tantos), ingresó a los 57 minutos en Boca, dos veces campeón de la Copa Sudamericana (2004 y 2005).

Boca se floreó en Asunción

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que fueron locales en los Defensores del Chaco, en Asunción, al que asistieron unos 20.000 mil hinchas xeneizes, no tuvieron piedad con el debutante Recoleta. Boca ya había ganado en la ida 3-1 la semana pasada y este martes liquidó la serie 1-7 y el Ruso Ascacíbar llegó a seis partidos seguidos marcando gol o asistiendo (cinco goles y una asistencia). “Felices por el triunfo, teniamos que venir a demostrar que Boca gana en todos lados”, aseguró la Bestia Merentiel que a los 57 minutos fue reemplazada por Enner Valencia. “Supermán” Valencia vio sus primeros minutos desde la derrota 2-0 de Ecuador ante México el 30 de junio en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Azteca. De esta forma, Boca le puso fin al viaje de ensueño de Recoleta en la Sudamericana, donde fue la sensación de la fase de grupos al liderar una zona ante equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

River visita a Santa Fe en El Campín

River Plate, por su parte, abre el miércoles su serie de octavos ante el Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, en Bogotá. Este encuentro debió jugarse el miércoles pasado pero fue aplazado por el terremoto que sacudió Colombia dos días antes, que dejó más de 300 muertos. La revancha se disputará el miércoles 26 de agosto en Buenos Aires. La suspensión le vino bien al Millonario, que logró cortar la racha de derrotas más larga de su historia -seis consecutivas- el fin de semana al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el torneo Clausura argentino. Además, esos días de margen le dejaron a River el debut de Thiago Almada, un mega refuerzo de 20 millones de euros, y pusieron fin a la racha de 396 minutos sin anotar goles. “No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo. Nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar cada partido, ya jugar cada vez mejor”, dijo el domingo el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet. Pese al mal momento del Millonario, el veterano Hugo Rodallega, delantero estrella y capitán del Cardenal, advirtió: “Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo”. Bloque de preguntas y respuestas