Video | Luis Díaz, imparable: triplete y asistencia en la goleada 6-1 del Bayern Múnich sobre el Leipzig

Luis Díaz sigue demostrando su importancia en el Bayern Múnich. El extremo colombiano volvió a ser protagonista este sábado en el duelo frente al Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga, al marcar un triplete y dar una asistencia en la goleada de su equipo 6-1.
El guajiro abrió el marcador muy temprano, a los 12 minutos, después de recibir una gran habilitación de Joshua Kimmich. El colombiano quedó mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt, controló el balón, ganó terreno y definió cruzado con su pierna derecha para adelantar al conjunto bávaro.