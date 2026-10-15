¡Arde la Fifa! Infantino ofreció disculpas por su proyecto de privatización, pero no logró convencer al Consejo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló este jueves que presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores.
“En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación” de este proyecto, “que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo difundido en la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich.