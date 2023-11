En una entrevista dada a Espn el goleador argentino, que ajusta 12 tantos con Fluminense, lo que lo convierte en el goleador de la Copa Libertadores, manifestaba que su anhelo de terminar su carrera en el Deportivo Independiente Medellín.

“Todos saben que me encantaría cerrar mi carrera en el DIM, ya lo he dicho varias veces, porque es un lugar en el que me siento como en casa. Seguro la decisión de volver se tomará en el tiempo correcto, con la familia y ojalá todo se de para regresar al rojito querido”, manifestó Cano en la entrevista.