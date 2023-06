¿Se podrá ver la final Millos-Nacional en pantallas gigantes en Medellín? Win respondió petición de Quintero

La respuesta del mencionado medio no tardó en llegar a través de un comunicado.

“Señores @WinSportsTV, cuánto me cobran para poner pantallas gigantes de la final en la 68, Provenza, Parque Lleras y Plaza Botero y por qué tan caro”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

“De acuerdo con información registrada en redes sociales, alcaldías y empresas privadas están promoviendo, patrocinando y auspiciando la retransmisión de nuestro contenido, particularmente la final del partido de fútbol entre Millonarios vs Nacional, sobre el cual no se ha licenciado ni autorizado a alcaldía, ni a tercero alguno, tales como clubes de fútbol, medios de comunicación, barras, etc., para la retransmisión pública de dicho contenido. Ante esta situación, se considera relevante compartir la vocación que tienen los derechos de transmisión, su verdadero sentido y la forma en la que pretenden apoyar este deporte”, respondió el canal.