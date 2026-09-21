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Definidos horarios y fechas para final de la Liga Femenina entre los tricampeones: Deportivo Cali y Santa Fe

Millonarios y Atlético Nacional, segundos en la tabla de reclasificación se quedaron por fuera de la fiesta por el título.

  • Atlético Nacional sigue con la tarea pendiente de lograr el título de la Liga Femenina. Fue subcampeón en 2018, cuando perdió la final contra Atlético Huila. FOTO CORTESÍA NACIONAL
    Atlético Nacional sigue con la tarea pendiente de lograr el título de la Liga Femenina. Fue subcampeón en 2018, cuando perdió la final contra Atlético Huila. FOTO CORTESÍA NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Los dos clubes tricampeones del fútbol femenino colombiano, Santa Fe y Deportivo Cali, disputarán una nueva final de la Liga Colombiana en busca de la corona.

Ambos, con tres títulos y las azucareras en su calidad de bicampeones vigentes, se quedaron con los cupos para disputar la final que arranca este miércoles, 23 de septiembre y que el sábado 26 coronará al nuevo campeón.

Los dos finalistas ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Quito, Ecuador, desde este 15 de octubre. Ambos clubes tienen la tarea pendiente en la cita internacional, pues ambos vienen de ser subcampeones en las ediciones de 2024 que Santa Fe perdió contra Corinthians y Deportivo Cali en 2025 también cayó ante el mismo rival brasileño.

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La Dimayor definió que la final se jugará este miércoles en el estadio El Campín a las 7:00 de la noche, mientras que la vuelta será el sábado 26 de septiembre en el estadio Palmaseca de Palmira a las 6:00 de la tarde.

En la tabla de reclasificación el cuadro azucarero es el mejor del año con 55 puntos seguidos por Atlético Nacional y Millonarios con 48 cada uno, mientras que América es cuarto con 45 unidades y Santa Fe es quinto con 41 puntos.

El sábado cuando se defina al campeón, el ganador se convertirá en el más laureado del fútbol femenino en el país, ya que Santa Fe y Cali tienen tres coronas cada uno, y en las dos ediciones anteriores, las Azucareras se llevaron el título sobre las capitalinas con series de 4-1 y en la final del año pasado 1-1 que forzó la definición del título a través de los penales, en los que ganó el Cali 5-4.

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La final sigue siendo la tarea pendiente de Nacional

Atlético Nacional, que es dirigido por Jorge Mario Barreneche, fue el mejor equipo del todos contra todos, con 39 puntos, producto de 13 victorias y tres derrotas, con 34 goles a favor, el más efectivo del torneo y solo 9 en contra, el segundo junto al América con menos goles recibidos.

A pesar de esos buenos números, el cuadro paisa no pudo mantener su rendimiento y en el cuadrangular empezó con dos derrotas, luego recompuso el camino y logró con tres triunfos clasificarse a la semifinal, junto a Millonarios por su zona, pero en semifinales no pudo con el Deportivo Cali que le ganó la serie 6-1, tras el 1-2 en casa y el 4-0 en el estadio de los azucareros.

Hasta el momento, la única final que ha disputado Atlético Nacional en la Liga Femenina fue en 2018, cuando perdió ante el Atlético Huila por penales 3-0, tras el empate en la serie 2-2.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora se juegan los partidos de la final femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali femenino?
El partido de ida se disputará el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el partido de vuelta se jugará el sábado 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en el estadio Palmaseca de Palmira.
¿Qué equipos colombianos representarán al país en la Copa Libertadores Femenina de este año?
Independientemente de quién gane la final, Santa Fe y Deportivo Cali ya aseguraron los dos cupos directos de Colombia para la Copa Libertadores Femenina, la cual se disputará a partir del 15 de octubre en Quito, Ecuador.
¿Qué equipo quedará como el más ganador de la Liga Femenina si gana la final?
Santa Fe y Deportivo Cali llegan empatados con tres títulos cada uno. El club que gane esta serie alcanzará su cuarta estrella y se convertirá en el máximo campeón en la historia de la Liga Femenina colombiana.

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