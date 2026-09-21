Definidos horarios y fechas para final de la Liga Femenina entre los tricampeones: Deportivo Cali y Santa Fe

Los dos clubes tricampeones del fútbol femenino colombiano, Santa Fe y Deportivo Cali, disputarán una nueva final de la Liga Colombiana en busca de la corona.

Ambos, con tres títulos y las azucareras en su calidad de bicampeones vigentes, se quedaron con los cupos para disputar la final que arranca este miércoles, 23 de septiembre y que el sábado 26 coronará al nuevo campeón.

Los dos finalistas ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Quito, Ecuador, desde este 15 de octubre. Ambos clubes tienen la tarea pendiente en la cita internacional, pues ambos vienen de ser subcampeones en las ediciones de 2024 que Santa Fe perdió contra Corinthians y Deportivo Cali en 2025 también cayó ante el mismo rival brasileño.

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La Dimayor definió que la final se jugará este miércoles en el estadio El Campín a las 7:00 de la noche, mientras que la vuelta será el sábado 26 de septiembre en el estadio Palmaseca de Palmira a las 6:00 de la tarde.

En la tabla de reclasificación el cuadro azucarero es el mejor del año con 55 puntos seguidos por Atlético Nacional y Millonarios con 48 cada uno, mientras que América es cuarto con 45 unidades y Santa Fe es quinto con 41 puntos.

El sábado cuando se defina al campeón, el ganador se convertirá en el más laureado del fútbol femenino en el país, ya que Santa Fe y Cali tienen tres coronas cada uno, y en las dos ediciones anteriores, las Azucareras se llevaron el título sobre las capitalinas con series de 4-1 y en la final del año pasado 1-1 que forzó la definición del título a través de los penales, en los que ganó el Cali 5-4.

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