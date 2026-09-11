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Así se juega la fecha 10 de la Liga BetPlay que arranca este viernes, ¿cuándo debuta James con Nacional?

América lidera la tabla con 20 puntos, seguido por Tolima (16) y el DIM (15). Nacional es quinto con 12 unidades y Águilas octavo con diez unidades.

  • Atlético Nacional juega este domingo en el Atanasio Girardot ante Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga BetPlay; sería la presentación de James Rodríguez como nuevo 10 del Verde. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Atlético Nacional juega este domingo en el Atanasio Girardot ante Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga BetPlay; sería la presentación de James Rodríguez como nuevo 10 del Verde. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Este viernes arranca la fecha 10 de la Liga BetPlay, que tendría la presencia de James Rodríguez con Atlético Nacional este domingo en el Atanasio Girardot, en el duelo ante Águilas Doradas, a las 4:05 de la tarde.

La décima jornada arranca con los duelos Jaguares-Fortaleza, a las 6:15 de la tarde, mientras que desde las 8:30 p.m., se medirán Santa Fe y Deportes Tolima.

El sábado se contará con los compromisos: Internacional de Bogotá vs. Llaneros, a las 4:05 de la tarde; Chicó ante DIM, a las 6:10 de la tarde; Alianza contra Junior será a las 8:20 de la noche.

Para el domingo quedaron previstos los duelos Pereira vs. Atlético Bucaramanga, desde el estadio del Deportivo Cali a las 2:00 de la tarde; luego Atlético Nacional –que tendría a James Rodríguez en el Atanasio Girardot– se mide a Águilas Doradas. Once Caldas recibe al Deportivo Cali a las 6:10 de la tarde, y Cúcuta se enfrenta a Millonarios, a las 8:15 de la noche en el estadio General Santander.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre se disputará el duelo entre América y Pasto, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así va la Liga BetPlay

Con varios compromisos aplazados que están pendientes de ser jugados, la Liga BetPlay-2, América es líder con 20 puntos y un juego aplazado, seguido por Deportes Tolima, que suma 16 y dos juegos pendientes por disputar. El DIM, que tiene aún tres partidos aplazados, es tercero en la tabla de posiciones con 15 unidades, mientras que Millonarios, que tiene un solo juego pendiente, es cuarto con 13 unidades.

Atlético Nacional, que confirmó la llegada de James Rodríguez, es quinto con 12 puntos, pero con cuatro duelos aplazados. En la sexta casilla aparece Llaneros con once unidades. Con diez puntos están Santa Fe, Águilas y Bucaramanga, el primero con dos duelos aplazados y los otros dos con tres juegos aún por ponerse al día en la Liga.

Hay que recordar que estos aplazamientos se han dado por diferentes razones, por ocupación de los escenarios para conciertos, pero también por la pausa que tuvo el fútbol colombiano por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó varios departamentos y municipios del país.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora estaría James Rodríguez con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot?
La posible presencia o debut de James Rodríguez con Atlético Nacional está programado para este domingo a las 4:05 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, en el partido frente a Águilas Doradas.
¿Cuáles son los partidos programados para el viernes en la Liga BetPlay?
La décima jornada abre el viernes con los compromisos Jaguares vs. Fortaleza a las 6:15 p.m. y Santa Fe vs. Deportes Tolima a las 8:30 p.m.
¿Cómo marcha la tabla de posiciones en la parte alta de la Liga BetPlay-2?
América de Cali lidera la tabla con 20 puntos, seguido por Deportes Tolima con 16, Independiente Medellín (DIM) con 15, Millonarios con 13 y Atlético Nacional en la quinta casilla con 12 unidades.

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