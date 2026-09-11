Así se juega la fecha 10 de la Liga BetPlay que arranca este viernes, ¿cuándo debuta James con Nacional?

Este viernes arranca la fecha 10 de la Liga BetPlay, que tendría la presencia de James Rodríguez con Atlético Nacional este domingo en el Atanasio Girardot, en el duelo ante Águilas Doradas, a las 4:05 de la tarde.

La décima jornada arranca con los duelos Jaguares-Fortaleza, a las 6:15 de la tarde, mientras que desde las 8:30 p.m., se medirán Santa Fe y Deportes Tolima.

El sábado se contará con los compromisos: Internacional de Bogotá vs. Llaneros, a las 4:05 de la tarde; Chicó ante DIM, a las 6:10 de la tarde; Alianza contra Junior será a las 8:20 de la noche.

Para el domingo quedaron previstos los duelos Pereira vs. Atlético Bucaramanga, desde el estadio del Deportivo Cali a las 2:00 de la tarde; luego Atlético Nacional –que tendría a James Rodríguez en el Atanasio Girardot– se mide a Águilas Doradas. Once Caldas recibe al Deportivo Cali a las 6:10 de la tarde, y Cúcuta se enfrenta a Millonarios, a las 8:15 de la noche en el estadio General Santander.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre se disputará el duelo entre América y Pasto, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.