Cuando Reinaldo Rueda recién asumió la dirección de la Selección Colombia, tras la salida del entrenador Carlos Queiroz, los jugadores le manifestaron que en el momento no querían que James Rodríguez fuera convocado debido a la actitud que tuvo en las derrotas ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1).

Según una fuente cercana al combinado patrio, que pidió no ser mencionada, los futbolistas dijeron que si él cambiaba su actitud sería bienvenido para próximas convocatorias.

Sin embargo, las razones de su no llamado se justificaron con el siguiente comunicado: “En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano (Copa América)”.

Después, James y su médico desmintieron esa situación y ambos manifestaron que se encontraba en condiciones para jugar.

Las asperezas se limaron y el 10 regresó a la Selección. Sin embargo, en los últimos partidos perdió la cinta de capitán, la cual usaba habitualmente y, por encima de él quedaron David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao.

Según otra fuente cercana a la Tricolor, mencionada por el periodista JJ Miranda, con Teo se repitió la misma situación para los dos últimos duelos eliminatorios, ante Perú y Argentina. Al entrenador le dijeron: “Profe, no cabe, no lo queremos, no encaja, no gusta”.

Pese a que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún desmintió ambos casos, este fenómeno no es nuevo en el fútbol colombiano. Además de selecciones también ha ocurrido en clubes.

EL COLOMBIANO consultó la opinión de varios exjugadores y técnicos sobre si estos vetos son positivos o negativos en pos de la armonía de un grupo, o si le restan poder a un entrenador. Y si les tocó una situación similar durante sus carreras.

El exportero de Nacional y panelista de Espn, Gastón Pezzuti, dijo que situaciones similares que vivió siempre se dieron por una pregunta del cuerpo técnico, nunca desde una iniciativa personal como jugador.

“Lo único que uno hace es contestar la pregunta puntual de un entrenador respecto a un futbolista, eso en el caso mío, pero jamás decir si debe o no estar”.

Para Pezzuti, esa decisión es de los directivos y el entrenador. “Si el jugador tiene algo negativo, como todos los tenemos, o no suma al grupo, se resolverá puertas adentro, con el grupo, pero la decisión de contratar, convocar o no, nunca debe pasar por un jugador por más peso que tenga”.

Por su parte, León Darío Muñoz, quien hizo parte de distintas selecciones Colombia y conformó varios equipos del país y Brasil, insistió en que los vetos son reales.

“Existe ese tipo de cosas de que los jugadores tienen alguna influencia sobre el entrenador, sobre todo los capitanes de los equipos cuando se trata de futbolistas que no son del agrado de otros compañeros”.

Recuerda que a él le tocó esa situación en Brasil: “Había grupitos, jugadores que no se hablaban y que realmente no se la iban con otros. Era algo normal. También, cuando iban a contratar un jugador, le preguntaban al capitán. Así que eso muchas veces pasa, sobre todo cuando los ‘capos’ de los equipos tienen esa influencia”.

De todas formas, León Darío reprochó la actitud de los jugadores de la Selección. “Eso no es bueno, porque cuando se trata de un jugador tan importante como Teófilo hay que pensar en el bien común y no en el individual, y ese egocentrismo se tiene que acabar”.

Un exmundialista, Hárold Lozano, indicó que él no es la persona indicada para juzgar si se dio o no ese veto en la Selección, pero que si pasó de esa forma, no está de acuerdo, aunque lo duda porque conoce bien a Reinaldo Rueda.

“Es una persona que no se deja manipular de los jugadores, pero si es así, es un gran error de él y sería muy grave que los jugadores manejen la Selección, porque todos tienen derecho a ser convocados y a regresar si han cometido errores para reivindicarse”.

Lozano reitera que los futbolistas no son los dueños de la Selección. “Es muy triste que sucedan estas cosas, pero en la vida todo se sabe y sale a flote”.

Juan José Peláez, técnico antioqueño y analista, manifestó que esta es una situación que los entrenadores no deben permitir y que a él nunca le sucedió. “Que yo me diera cuenta no me tocó un veto de jugadores a otros. Creo muy poco en eso y si se da es porque el estratega tiene poca personalidad y lo pasa por alto. Eso no debería ocurrir”.

Lo claro es que los vetos son como las brujas, dicen que no existen, pero que los hay, los hay