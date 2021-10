¿Por qué vuelve a dirigir tan rápido tras salir del DIM y qué lo sedujo de Honduras?

“Cuando dirigí al Medellín me vi con fuerzas y alegría de volver a entrenar. Es una pasión que llevo por dentro, estar en el fútbol es mi vida. He conformado un buen cuerpo técnico en el que me motivan y del cual aprendo mucho, por eso me siento fuerte para seguir dirigiendo”.

¿Cuál es el reto con esta selección centroamericana?

“Es muy importante porque es un sueño volver otra vez a un Mundial. Honduras es una selección fuerte, anda en un momento difícil, pero me motivan sus jugadores, tuve reunión con los directivos y me parece que puede existir una unión para salir de las dificultades y que el equipo vuelva a ser el de antes”.

¿Sí cree en la clasificación?

“No es fácil, porque de 18 puntos Honduras ha sacado 3, pero hay 24 unidades para disputar. Es mínimo el margen de error, pues hay equipos muy fuertes arriba, pero nunca se pierden las esperanzas. Firmamos contrato hasta el 2026, pero vamos a luchar con todo por estar en Qatar a ver si nos alcanza. Acá hay muy buenos jugadores y ojalá recuperen su nivel y nos entendamos”.

¿Ya sabe hasta qué edad va a seguir dirigiendo?

“Fue muy importante el día a día con el Medellín, eso me dio vida, porque me sentía alejado del fútbol después de la salida de Ecuador. El regreso al DIM me dio la oportunidad de trabajar a diario y eso como técnico te da más garantías para todo”.

¿Qué significa pasar de un club a una selección?

“Estar al frente una selección es un caché, un plus distinto y Honduras siempre me gustó desde que trabajé en Panamá. Sabíamos que en Honduras hay buen fútbol y que son fuertes. Todas estas cosas te van dando pie para tener fuerza, seguir motivado y aportando cosas al fútbol, aprender de los futbolistas y en la cancha, no de los computadores ni de las palabras raras nuevas. Es mirar lo que se hace en el campo, y lo que interpretan los jugadores. Eso da la ilusión de continuar trabajando hasta que Dios te dé fuerzas”.

¿Cómo se califica hoy como técnico?

“He adquirido más experiencia y eso te da tranquilidad, soy más intuitivo, trata uno de ser más previsivo. Saber manejar lo inesperado. Pero no solo en el fútbol sino también en la vida hay que mejorar muchos aspectos, tratar de volver a los futbolistas mejores personas y más profesionales”.

¿Es feliz en este momento de su vida?

“La verdad es que estoy en un momento muy bueno de tranquilidad, por conciencia, por lo que me rodea. Sí soy feliz, agradecido de la vida y de todo lo que Dios me protege. Si volviera a nacer no sé si sería capaz de repetir lo que he vivido y lo que me ha tocado llevar, momentos duros de los que he salido adelante. Soy muy apegado a Dios y tengo temor a él”.

¿Cómo ve el debate entre los técnicos actualizados y desactualiazados?

“En ese tema nunca se dice nada concreto. Si actualizado es el que más ataca, entonces el Chelsea quedó campeón de la Champions siendo desactualizado. El Tolima, actual campeón de Colombia, también sería desactualizado y para mí Hernán Torres es de los mejores técnicos que tiene Suramérica, y no siempre está a la ofensiva. Tiene su estilo de defenderse y de atacar. La gente habla de actualizados cuando le ponen al fútbol palabras distintas, pero en realidad es lo mismo de antes, pero eso los vuelve modernos. La actualización verdadera puede ser en los entrenamientos, antes eran más específicos y ahora se mete mucho trabajo de lo que van a ser los partidos”.

¿Cómo ve el panorama de los técnicos en Colombia?

“Es difícil para los entrenadores en Colombia, porque no tienen los mejores jugadores, cada que termina un torneo hay que cambiar porque unos se amoldan y otros no. Además, no se respeta el proceso ni la capacidad sino que únicamente se valoran los resultados. Es distinto cuando se dirige una selección, porque escogés a los mejores y si lo sabes hacer asegurás en un 90 por ciento el éxito. Por eso creo que los seleccionadores tenemos una ventaja”.