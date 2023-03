“Lo amo y lo amaré siempre”, la carta con lo que la esposa de Dani Alves anunció su separación

La modelo española Joana Sanz, esposa de Dani Alves, publicó en sus redes sociales una carta que escribió a mano y en la que reconoce que ha vivido días difíciles desde la acusación por abuso sexual en contra del futbolista.

En la carta expresa que desde pequeña siempre ha tenido por costumbre escribir y en esta ocasión lo volvió a hacer en medio del dolor que le ha generado la situación con Alves, quien está detenido desde hace dos meses en España, acusado de abuso sexual.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, dice uno de los apartes del manuscrito.

En otra parte de la nota, Joana reconoce que ante sus ojos Dani Alves era perfecto. “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.