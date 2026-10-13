Otro escándalo en la Fifa: investigan pagos adicionales a Gianni Infantino por el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, vuelve a estar en el centro de la polémica tras una investigación periodística que señala que habría recibido una remuneración adicional de 1,76 millones de dólares en 2024 por medio de una empresa vinculada a la organización del Mundial de 2026 en Norteamérica.
La revelación fue publicada por el diario británico The Times, en un informe firmado por el periodista Martyn Ziegler, que examinó documentos fiscales de FWC2026 US Inc., la sociedad constituida para gestionar la organización de la Copa del Mundo en Estados Unidos.
Según la investigación, ese pago adicional no quedó reflejado de manera explícita en el informe anual de la Fifa correspondiente a 2024, en el que se reportó una remuneración de 4,274 millones de francos suizos para el dirigente durante ese ejercicio.