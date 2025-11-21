x

James Rodríguez y Atlético Nacional: la verdad detrás del rumor que se mueve en redes

El nombre de James Rodríguez volvió a encender las redes, esta vez con versiones que lo vinculan al cuadro verde.

    James Rodríguez cerró un gran año con la Selección Colombia, pero está gestionando cuál será su futuro en los clubes. FOTO : Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 11 horas
bookmark

Cada vez que se acerca un mercado de fichajes, el ecosistema digital del fútbol colombiano se convierte en una fábrica inagotable de rumores. Entre especulaciones, teorías y sueños de hinchas, siempre aparece un nombre que despierta emociones extremas: James Rodríguez. En los últimos días, el ’10’ de la Selección Colombia volvió a ser tendencia después de que en redes sociales surgieran versiones que lo vinculaban con un supuesto interés de Atlético Nacional.

Sin embargo, la realidad dista mucho de esa ilusión. Tras consultar directamente con fuentes del club antioqueño, la respuesta fue categórica: no existe interés en fichar a James Rodríguez.

La decisión tiene fundamentos deportivos y estructurales. Nacional considera que la posición donde actuaría James está bien cubierta. Hoy, el equipo cuenta con Edwin Cardona, jugador de experiencia, jerarquía y contrato vigente hasta diciembre de 2026; además del juvenil Juan Manuel Rengifo, una de las grandes apuestas del proyecto deportivo, quien está recibiendo minutos y confianza. A ellos se suma el argentino Juan Bauzá, que también puede desempeñarse en ese rol creativo.

Con ese panorama, un fichaje como el de James —costoso, mediático y que exigiría protagonismo inmediato— no es prioridad para el club verde. La apuesta, por ahora, está encaminada hacia consolidar lo que ya tienen y continuar fortaleciendo la mezcla entre experiencia y juventud.

En paralelo, James ha sido relacionado con otros clubes del fútbol colombiano. Su nombre apareció también en radares de Millonarios y Deportes Tolima. Pero Millonarios negó el interés: “A hoy no. Nada cierto”, dijeron desde el club, mientras que Tolima calificó la operación como inviable desde el punto de vista económico.

Así, todo indica que el futuro del ’10’, quien busca continuidad y ritmo competitivo con miras al Mundial de 2026, seguirá estando en el exterior, donde aún puede encontrar un proyecto que le permita jugar de manera constante.

Por ahora, el rumor se disipa, pero el nombre de James sigue siendo un imán para las redes, un protagonista permanente de las conversaciones futboleras y un recordatorio de cuánto genera, incluso cuando los movimientos reales del mercado apuntan hacia otro lado.

Atlético Nacional
Selección Colombia
Estadio Atanasio Girardot
James Rodríguez
