James Rodríguez y Atlético Nacional: la verdad detrás del rumor que se mueve en redes

Cada vez que se acerca un mercado de fichajes, el ecosistema digital del fútbol colombiano se convierte en una fábrica inagotable de rumores. Entre especulaciones, teorías y sueños de hinchas, siempre aparece un nombre que despierta emociones extremas: James Rodríguez. En los últimos días, el ’10’ de la Selección Colombia volvió a ser tendencia después de que en redes sociales surgieran versiones que lo vinculaban con un supuesto interés de Atlético Nacional.

Sin embargo, la realidad dista mucho de esa ilusión. Tras consultar directamente con fuentes del club antioqueño, la respuesta fue categórica: no existe interés en fichar a James Rodríguez.

La decisión tiene fundamentos deportivos y estructurales. Nacional considera que la posición donde actuaría James está bien cubierta. Hoy, el equipo cuenta con Edwin Cardona, jugador de experiencia, jerarquía y contrato vigente hasta diciembre de 2026; además del juvenil Juan Manuel Rengifo, una de las grandes apuestas del proyecto deportivo, quien está recibiendo minutos y confianza. A ellos se suma el argentino Juan Bauzá, que también puede desempeñarse en ese rol creativo.

Con ese panorama, un fichaje como el de James —costoso, mediático y que exigiría protagonismo inmediato— no es prioridad para el club verde. La apuesta, por ahora, está encaminada hacia consolidar lo que ya tienen y continuar fortaleciendo la mezcla entre experiencia y juventud.